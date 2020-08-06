智易：第3季訂單強勁 下半年營運可望優於上半年

智易（3596）今（6）日法說，公布7月營收31.94億元，月增21.9%，年增6%，除了創下單月營收歷史次高之外，也是歷年同期新高。 展望第3季，智易表示，雖疫情干擾變數依然存在，但第3季可見的訂單需求依然強勁，可望為營運持續注入動能。智易認為第3季營收將較第2季成長， 下半年整體營收可望優於上半年。

智易表示，智易去年開始導入 Wi-Fi 6，並已成功開發出許多 Wi-Fi Mesh 技術相關應用。例如整合 AI 技術及 Mesh 功能的智慧音箱及無線智慧模組等。今年智易持續 加速導入新一代技術 Wi-Fi 6e，這項新技術可以幫助客戶有更好的覆蓋 率及 Wi-Fi 效率。智易目前已經有標案正在進行開發，預計2021年下半年會出貨。 智易希望 Wi-Fi 6 及 Wi-Fi 6e 系列產品可望帶動全產品線，包括 Fiber、 DSL Gateway 及無線 Mesh Repeater 等產品同步成長，創造新一輪營收動能。

智易指出，除了既有產品，智易新產品線 Cable Modem，今年也成功打入大型 MSO 系統業者。MSO 為智易的新類型運營商客戶，除了銷售 Cable Modem 產品之外，也有機會推廣其他類型如 5G、Small Cell、STB、OTT、WiFi、 PON 等產品，可望為智易開啟另一條營收成長之契機。 另外， 智易於 5G 技術發展推進中，同步開發高速物聯網相關領域，目前與相關產業的 車電公司積極攜手協作，聯合開發融合毫米波相關產品及應用，智易將不會缺席車聯網市場。

因應客戶對製造風險分散需求，智易表示，持續布局及投 資越南生產基地，並積極擴增當地產能。越南新廠已開始動工，並加速建置中，預計最快明年下半年就能完工投入試產。屆時，總產能可望較目前大幅增加。現階段中國及越南生產基地的佔比規劃為大約 7:3，新廠完成後的預計目標則為 5:5，未來將依客戶訂單需求進行機動調配，以提供客戶更多元化的生產基地選擇。