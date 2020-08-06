快訊

父親節吃牢飯！李恆隆、郭克銘不服羈押抗告 高院駁回

微軟混合實境裝置9月登台 強攻醫療、製造市場

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

微軟今（6）日公布混合實境裝置Hololens 2，將在9月正式登台，要打入高科技製造業、遠距醫療、零售虛實導覽等商用市場。微軟與和碩、台大醫院、瀚創生物科技及夢想動畫等台灣在地企業和組織合作，將Hololens 2應用在製造、醫療、藝術等領域，要用高科技為工作型態帶來顛覆性的革命。

台灣微軟總經理孫基康表示，疫情翻轉了傳統營運思維，科技強度成為企業韌性的關鍵；引進Hololens 2混合實境裝置，可以讓台灣企業迎向新未來工作模式。他也在發表會上扮演菜鳥工程師，解釋如何透過混合實境練習維修設備，並利用遠端連線，讓資深工程師可以透過現場人員的Hololens 2觀察現場，在螢幕上直接對現場人員下達指示，甚至可以畫出虛擬指示線，大幅提升溝通效率。

工業局局長呂正華表示，因為在隔離政策下，各國人員往來不便，讓微軟Hololens 2在疫情期間更見效用。據悉，早在三個月前的疫情巔峰時期，這項裝置就已經幫助台灣科技大廠和遠在國外的ASML工程師連線，協助裝設、調教極紫外光（EUV）設備。

ASML艾司摩爾亞洲區客戶支援基礎架構經理郭明通說，未來這項設備不只會能用於工程技術指導，也會應用在人員訓練，甚至研發領域上。

面對發展多年的混合實境市場，微軟Hololens擁有全球市場最成熟的產業應用情境，與全球操略技術夥伴支援。在微軟「智慧雲加端」的大策略佈局下，台灣微軟指出，Hololens 2搭載微軟Dynamics 365商務應用程式及Azure混合實境服務，軟硬體整合下能提供使用者更多功能和解決方案。

台灣微軟表示，Hololens 2首波將由聯強獨家代理，精誠獨家銷售。

微軟 混合實境 疫情

延伸閱讀

微軟HoloLens 2混合實境9月登台 搶進商用市場

微軟發表智慧目鏡 遠端支援跨國合作

Microsoft HoloLens 2下月登台 重新定義未來工作模式

微軟併購TikTok 川普要抽成：令人驚艷吧！

相關新聞

高通5G晶片熱銷 台積跟著旺

全球手機晶片龍頭高通旗艦級5G晶片「驍龍865」系列熱銷，橫掃非蘋高階機種市場，三星、小米、OPPO、vivo等指標廠爭...

三星 Sony 蘋果新品拚了！ 台廠相關供應鏈吃香喝辣

科技新品8月後齊發！每年的8月以後，包括三星、蘋果以及其他安卓陣營大廠新品都接力陸續發表，相較2月的MWC可說是毫不遜色，尤其今年全球被疫情困擾首度取消MWC，這讓8月以後的各場新品發表會更有看頭。

劉德音5年前就開始悄悄布局 台積電挑戰500元的祕密武器！

近來投資市場最重要的議題，幾乎全部與台積電有關。回顧20年前，英特爾市值是台積電的6.2倍；如今，英特爾雖仍是半導體巨人，但台積電市值卻已經超越英特爾。台積電是怎麼做到的？

中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難

過去幾個月，蘋果供應鏈在蘋果指揮下，形成「2套系統」的狀況愈來愈明顯，繼緯創把中國廠賣給立訊之後，現在可成的動向最受關注。

台灣企業市值排行大洗牌 這些公司突飛猛進

在崩潰的經濟環境中，具適應能力的公司將受惠最多，這場新冠肺炎不僅讓全球企業市值排行重新大風吹，同時也讓台灣企業市值排行重新大洗牌。

Mini LED台廠是蘋果的最愛 最強聯盟即將成軍

專利、磊晶及覆晶封裝技術均到位，加上製造成本具優勢，蘋果新世代顯示技術產業鏈往台廠加速靠攏，即將成軍的富采投控，未來角色已不容小覷。

三星出擊 一口氣推五新品

三星力拚下半年買氣，昨（5）日一口氣亮相高階旗艦手機Note 20系列、首款5G平板Tab S7／S7+、智慧手表Gal...

法人：供應鏈營收正向 蘋概股下半年有望多頭行情

大立光（3008）7月營收意外提前回春，玉晶光（3406）也繳出4成的月增率表現，供應鏈營收陸續傳出好消息，讓法人看好i...

微軟發表智慧目鏡 遠端支援跨國合作

台灣微軟總經理孫基康6日發表全新穿戴裝置「HoloLens2」表示，疫情下國際人才互通不易，但藉由雲端與穿戴裝置終端合作，可讓各種遠端技術支援得以實現，「混合實境」開創「混合工作模式」。

5G自動駕駛貨車 車聯網起步發展

5G貨車可工業、商業雙用，未來，配合5G技術，可以增加運輸效率並降低職災！台塑汽車貨運公司與台灣大哥大6日聯手，攻入工業及商用自駕車領域，創下國內運輸業、電信業跨領域合作發展工商應用自駕車的首例。

晶技今年獲利看增逾85% 股價創19年高點

石英元件大廠晶技7月營收創新高，法人估今年獲利大增85%以上衝新高；晶技今天盤中股價走強，最高來到88元，漲4%，創2001年4月底以來波段高點。

三星5G手機在台滲透率 年底拚2成

三星表示，國內電信開台5G，但消費者還在教育期，4G產品銷量仍不受影響；評估至年底，台灣5G手機滲透率約超過1成，明年則有望到35%以上，三星5G手機今年底前拚占比達20%。

熱門新聞

存股族看過來！台股熱 金控7月獲利報佳音

估疫情衝擊將到明年春天 張國煒：國際航空巨頭會比星宇慘

新台幣升值未停歇 專家分析3理由下半年續強

張智星 任玉山金科技長

國內再現口罩荒？王美花：物流配送導致

冠徳購入台中裕毛屋崇德店土地 每坪154萬創區域新高價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。