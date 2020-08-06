微軟混合實境裝置9月登台 強攻醫療、製造市場

微軟今（6）日公布混合實境裝置Hololens 2，將在9月正式登台，要打入高科技製造業、遠距醫療、零售虛實導覽等商用市場。微軟與和碩、台大醫院、瀚創生物科技及夢想動畫等台灣在地企業和組織合作，將Hololens 2應用在製造、醫療、藝術等領域，要用高科技為工作型態帶來顛覆性的革命。

台灣微軟總經理孫基康表示，疫情翻轉了傳統營運思維，科技強度成為企業韌性的關鍵；引進Hololens 2混合實境裝置，可以讓台灣企業迎向新未來工作模式。他也在發表會上扮演菜鳥工程師，解釋如何透過混合實境練習維修設備，並利用遠端連線，讓資深工程師可以透過現場人員的Hololens 2觀察現場，在螢幕上直接對現場人員下達指示，甚至可以畫出虛擬指示線，大幅提升溝通效率。

工業局局長呂正華表示，因為在隔離政策下，各國人員往來不便，讓微軟Hololens 2在疫情期間更見效用。據悉，早在三個月前的疫情巔峰時期，這項裝置就已經幫助台灣科技大廠和遠在國外的ASML工程師連線，協助裝設、調教極紫外光（EUV）設備。

ASML艾司摩爾亞洲區客戶支援基礎架構經理郭明通說，未來這項設備不只會能用於工程技術指導，也會應用在人員訓練，甚至研發領域上。

面對發展多年的混合實境市場，微軟Hololens擁有全球市場最成熟的產業應用情境，與全球操略技術夥伴支援。在微軟「智慧雲加端」的大策略佈局下，台灣微軟指出，Hololens 2搭載微軟Dynamics 365商務應用程式及Azure混合實境服務，軟硬體整合下能提供使用者更多功能和解決方案。

台灣微軟表示，Hololens 2首波將由聯強獨家代理，精誠獨家銷售。