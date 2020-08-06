印度法院出招惠台商 包工程課稅有新解

台商於海外經商，可能有多種不同組織型態可供選擇，其中「工地辦事處」為工程業常見的組織型態，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，一般於稅務上將此視為課稅主體或通稱為「常設機構」，須於經營國繳納當地稅負，不過最近印度最高法院有一起判決，顛覆過去的稅務見解。

蘇宥人轉述，該判決認為，依相關事證顯示，該工地辦事處僅負責與相關協調及聯絡功能，並且僅有兩位非技術人員，無法產生任何營業相關的核心收入，因此於印度當地並不構成常設機構。

蘇宥人指出，本案凸顯出印度相關當地常設機構的認定，仍須回歸其經濟實質，形式上登記的工地辦事處，並不當然就與應稅主體（常設機構）畫上等號。

蘇宥人也提醒，台商在設立相關場所時，譬如在董事會議事錄中，也要小心撰擬，以避免超過協調及聯絡的權限範圍，反而錯失降低課稅義務的機會。

蘇宥人表示，台商在海外投資布局時，不論是已設立或未設立辦事處據點，都應留意在投資國當地所執行的相關活動，以避免外國公司被認定構成當地常設機構而須繳納當地稅負。