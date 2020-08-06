快訊

貝魯特大爆炸前後對比 民眾自發清理怒斥政府無能

奇景估第三季營收強勁成長 季增兩成

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景今天召開法說會，釋出2020年第三季營收將強勁成長的訊息。奇景表示，雖然全球智慧手機市場低迷，奇景智慧手機TDDI業務發展動能良好。奇景平板電腦的傳統驅動IC及TDDI，為2020上半年業績帶來重大貢獻，並有望將良好動能帶入下半年。

奇景同時預估，2020第三季筆電、電視和時序控制IC產品將有可觀成長。但是，由於整個行業的晶圓代工產能短缺，第三季成長或將受此因素限制。奇景表示，營收成長動能已經反彈，提升毛利率將是奇景第四季及未來重要營運目標。

奇景預估2020年第三季，營收較上季大幅成長約20% ，毛利率持平至小跌，每股純益（ADS）在2美分至2.8美分之間（約新台幣 0.6元至 0.84元）。

奇景說，儘管全球疫情看來不會很快消失，但大多數國家及地區已經大幅放鬆封鎖，同時仍在採取措施遏制病毒傳播。疫情大流行給市場帶來重大破壞，但許多面板客戶，已迅速將生產轉移到需求所在的地方，在不斷變化的環境做出快速反應，因此，奇景2020上半年筆電和監視器銷售皆非常強勁，目前動能已轉向電視和智慧手機，同時，平板電腦在全年均保持強勁動能。

奇景說，隨著商業活動重新開放，許多國家大部分人仍留在家裡，並且大部分活動都在網上進行，”宅經濟”使得正在供應多種消費性電子產品的奇景受益，也因此，從2020上半年開始，奇景產品的市場需求能見度已大大提高。

但是，產業目前正面臨嚴重的晶圓廠產能短缺，可能限制奇景動能強勁的營運成長幅度，尤其是智慧手機和平板電腦TDDI，以及CMOS影像感測器產品。

另外，奇景正在努力利用本身獨特的非驅動IC技術拓展市場，在過去幾年中，奇景在非驅動IC技術上進行大量投資，特別是用於智慧手機和智慧門鎖的3D感測，及用於筆電、電視、門鈴和空調等產品的超低功耗智慧影像感測。

智慧手機 平板電腦 筆電

延伸閱讀

超美！ 富貴角燈塔懸日登場 最佳拍攝地點有三處

【生活的風景】陳金鳳／牆角的奇景

能拍還能吃！墾丁滿州「愛玉樹屋奇景」萌翻，絕美綠籬打造美拍新亮點

北海道海面出現「哥吉拉遊行」？ 專家解釋奇景成因

相關新聞

虹冠電Q3業績 估增15%至20%

IC設計廠虹冠電（3257）於今（6）日舉行法說會，該公司董事長蔡高忠表示，該公司第3季業績估計可望比上季成長15%至2...

聯發科攜手英特爾攻5G 將於2021年初亮相

晶片雙雄聯發科（2454）與英特爾在5G布局結盟，合攻5G PC市場，雙方於今（6）日宣布，首波搭載聯發科5G數據機解決...

微軟發表智慧目鏡 遠端支援跨國合作

台灣微軟總經理孫基康6日發表全新穿戴裝置「HoloLens2」表示，疫情下國際人才互通不易，但藉由雲端與穿戴裝置終端合作，可讓各種遠端技術支援得以實現，「混合實境」開創「混合工作模式」。

台灣企業市值排行大洗牌 這些公司突飛猛進

在崩潰的經濟環境中，具適應能力的公司將受惠最多，這場新冠肺炎不僅讓全球企業市值排行重新大風吹，同時也讓台灣企業市值排行重新大洗牌。

Mini LED台廠是蘋果的最愛 最強聯盟即將成軍

專利、磊晶及覆晶封裝技術均到位，加上製造成本具優勢，蘋果新世代顯示技術產業鏈往台廠加速靠攏，即將成軍的富采投控，未來角色已不容小覷。

5G自動駕駛貨車 車聯網起步發展

5G貨車可工業、商業雙用，未來，配合5G技術，可以增加運輸效率並降低職災！台塑汽車貨運公司與台灣大哥大6日聯手，攻入工業及商用自駕車領域，創下國內運輸業、電信業跨領域合作發展工商應用自駕車的首例。

劉德音5年前就開始悄悄布局 台積電挑戰500元的祕密武器！

近來投資市場最重要的議題，幾乎全部與台積電有關。回顧20年前，英特爾市值是台積電的6.2倍；如今，英特爾雖仍是半導體巨人，但台積電市值卻已經超越英特爾。台積電是怎麼做到的？

中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難

過去幾個月，蘋果供應鏈在蘋果指揮下，形成「2套系統」的狀況愈來愈明顯，繼緯創把中國廠賣給立訊之後，現在可成的動向最受關注。

緯創醫學攜手高雄榮總與中華電信 向海外輸出智慧醫療

緯創醫學科技今（6）日攜手高雄榮民總醫院以及中華電信，三方簽署合作備忘錄（MOU），宣示共組國際醫療服務海外拓展團隊，結合科技業技術能量、專業精實醫療以及5G前瞻應用，藉由三方跨產業核心優勢，積極推廣至國際社會，展現台灣智慧醫療科技實力，造福廣大人群。

蘋果新iMac亮相 瑞儀業績成長添翼

蘋果官網放上全新27吋iMac亮相，瑞儀（6176）為iPad、Macbook、以及iMac背光模組供應商，被看好業績可望受惠，近期股價維持高檔，今（6）日早盤帶量開紅，盤中最高一度漲至125元，收復5日線。

晶技今年獲利看增逾85% 股價創19年高點

石英元件大廠晶技7月營收創新高，法人估今年獲利大增85%以上衝新高；晶技今天盤中股價走強，最高來到88元，漲4%，創2001年4月底以來波段高點。

三星5G手機在台滲透率 年底拚2成

三星表示，國內電信開台5G，但消費者還在教育期，4G產品銷量仍不受影響；評估至年底，台灣5G手機滲透率約超過1成，明年則有望到35%以上，三星5G手機今年底前拚占比達20%。

熱門新聞

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

美醫療物資夥伴 我有望入列

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。