奇景估第三季營收強勁成長 季增兩成

奇景今天召開法說會，釋出2020年第三季營收將強勁成長的訊息。奇景表示，雖然全球智慧手機市場低迷，奇景智慧手機TDDI業務發展動能良好。奇景平板電腦的傳統驅動IC及TDDI，為2020上半年業績帶來重大貢獻，並有望將良好動能帶入下半年。

奇景同時預估，2020第三季筆電、電視和時序控制IC產品將有可觀成長。但是，由於整個行業的晶圓代工產能短缺，第三季成長或將受此因素限制。奇景表示，營收成長動能已經反彈，提升毛利率將是奇景第四季及未來重要營運目標。

奇景預估2020年第三季，營收較上季大幅成長約20% ，毛利率持平至小跌，每股純益（ADS）在2美分至2.8美分之間（約新台幣 0.6元至 0.84元）。

奇景說，儘管全球疫情看來不會很快消失，但大多數國家及地區已經大幅放鬆封鎖，同時仍在採取措施遏制病毒傳播。疫情大流行給市場帶來重大破壞，但許多面板客戶，已迅速將生產轉移到需求所在的地方，在不斷變化的環境做出快速反應，因此，奇景2020上半年筆電和監視器銷售皆非常強勁，目前動能已轉向電視和智慧手機，同時，平板電腦在全年均保持強勁動能。

奇景說，隨著商業活動重新開放，許多國家大部分人仍留在家裡，並且大部分活動都在網上進行，”宅經濟”使得正在供應多種消費性電子產品的奇景受益，也因此，從2020上半年開始，奇景產品的市場需求能見度已大大提高。

但是，產業目前正面臨嚴重的晶圓廠產能短缺，可能限制奇景動能強勁的營運成長幅度，尤其是智慧手機和平板電腦TDDI，以及CMOS影像感測器產品。

另外，奇景正在努力利用本身獨特的非驅動IC技術拓展市場，在過去幾年中，奇景在非驅動IC技術上進行大量投資，特別是用於智慧手機和智慧門鎖的3D感測，及用於筆電、電視、門鈴和空調等產品的超低功耗智慧影像感測。