佳邦7月營收4.9億元、年增33.72% 創單月新高

近來投資市場最重要的議題，幾乎全部與台積電有關。回顧20年前，英特爾市值是台積電的6.2倍；如今，英特爾雖仍是半導體巨人，但台積電市值卻已經超越英特爾。台積電是怎麼做到的？

2020-08-06 13:37