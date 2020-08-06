佳邦7月營收4.9億元、年增33.72% 創單月新高
保護元件及天線廠、佳邦（6284）今（6）日公告7月營收達4.94億元，月增16.7%、年增33.72%，創單月歷史新高紀錄；法人認為在宅經濟商機持續發酵，網通、PC、筆電、智慧型手機動能持穩，看好佳邦本季營運有望優於上一季，再寫新猷。
佳邦具有完整的保護元件和天線解決方案，法人指出隨著新冠肺炎疫情未減緩，讓宅經濟相關應用持續發酵，包括筆電、PC、網通等，再加上下半年手機品牌廠積極搶市佔，4G、5G智慧型手機新品齊發，以及車市逐步回溫，皆推升佳邦的天線、電感、保護元件出貨量增，看好佳邦本季營運表現有望優於第2季營收12.58億元，再度改寫歷史新猷。
佳邦的營收占比，以天線產品比重6成最多，產品主要分布在5G以及IoT，其餘產品則為保護元件，包含過電流、過電壓保護元件等，以及電感產品。
佳邦看好5G世代將帶動電感的使用量，在7月中旬投資新台幣23.85億元，在竹南廠區進行擴產計畫；法人指出，新廠擴大電感產能，全力備戰且衝刺5G手機市場。
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