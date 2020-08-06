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貝魯特大爆炸前後對比 民眾自發清理怒斥政府無能

燦坤上半年稅後純益1.25億元、年增32.4% EPS 0.75元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
燦坤（2430）公告第2季稅後純益2,945.9萬元，年增78%，每股純益(EPS) 0.18元，主因為本業獲利成長，營益率2.16%優於去年同期的1.94%，並且沒有去年同期有業外虧損的包袱。圖／燦坤提供
燦坤（2430）公告第2季稅後純益2,945.9萬元，年增78%，每股純益(EPS) 0.18元，主因為本業獲利成長，營益率2.16%優於去年同期的1.94%，並且沒有去年同期有業外虧損的包袱。圖／燦坤提供

燦坤（2430）公告第2季稅後純益2,945.9萬元，年增78%，每股純益(EPS) 0.18元，主因為本業獲利成長，營益率2.16%優於去年同期的1.94%，並且沒有去年同期有業外虧損的包袱；上半年稅後純益1.25億元，年增32.4%，每股純益(EPS) 0.75元。

燦坤今(6)日表示，第2季營收46.5億元，季增2.8%、跟去年第2季持平；稅後純益2,945.9萬元，季減69.2%、年增78.4%；EPS 0.18元優於去年同期的0.1元甚多。連續在第1季、第2季的獲利表現均優於去年同期。

燦坤前七個月營收為112.68億元，年減1.7%，相較於前六個月營收91.7億元、元年減4%，衰退幅度已經大幅縮減。

展望下半年營收，燦坤指出，根據往年的經驗，下半年的業績將比上半年來得好，主因有開學季、資訊新產品發表、蘋果新機、5G 及展店等的挹注，但面對第二波疫情來襲，仍需步步為營，目標維持過往的業績軌跡，下半年的營運要高於上半年。

燦坤強調，積極推動四大重新調整經營策略，包括務實開店及展店；認真革新，要將277個店面進行改革，年底之前可完成20至30家；加強軟硬體實力，經營員工及顧客關係；以及為提升各項行銷力。

燦坤內湖旗艦店重新定位為涵蓋智能、電競、新潮及體驗的門市，在重新改張後，將加重家電銷售比重，其中智慧家電佔家電銷售比重逐步提高，成為業績增長的動能，並且，打造全台唯一5G智慧物聯網AIOT體驗，將可帶動新一波5G的商機。

燦坤 營收

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