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微軟HoloLens 2混合實境9月登台 搶進商用市場

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
台灣微軟總經理孫基康（右）、現場演譯工業解決方案， Remote Assist 、 Remote Guides 協作情境，體現未來工作情境，左為經濟部工業局局長呂正華。 圖/微軟提供
台灣微軟總經理孫基康（右）、現場演譯工業解決方案， Remote Assist 、 Remote Guides 協作情境，體現未來工作情境，左為經濟部工業局局長呂正華。 圖/微軟提供

隨企業跨國與遠端協作需求與日俱增，加上新冠肺炎疫情衝擊全球市場，微軟CEO薩帝亞·納德拉(Satya Nadella)今年５月方公開提及，驅動未來新工作型態的混合工作模式已到來。同時台灣產業轉型加速，微軟持續延展智慧雲到端大戰略，今公布Microsoft HoloLens 2混合實境裝置將於9月正式登台。

為強勢搶進商用市場，微軟挾全球夥伴將創新技術落地台灣，再牽台灣在地技術合作夥伴拚創意，直入解決台灣經濟命脈之高科技製造業遠距廠房管理、跨國技術支援等急迫需求，並全面展開醫療遠距手術與教學、零售虛實導覽與銷售等應用，賦能混合實境商務應用跨大步，畫擘台灣混合實境市場大未來。

台灣微軟總經理孫基康表示，疫情顛覆了傳統營運思維，更加速企業邁在轉型旅程上，７月時，微軟CEO薩帝亞更提及，過去五個月以來，科技強度已成為企業韌度的關鍵，建立自身數位能力的企業將加快從危機中脫離並復原。

孫基康表示，深入台灣市場看見產業迎戰國際競爭需求，微軟再於邊緣運算添一火力，引進風靡全球的HoloLens混合實境裝置，完整布局端到雲，讓虛擬與現實透過數位雙生無縫接軌，領航台灣迎向新未來工作模式。此創新營運思維在疫情期間也搶先被台灣高科技大廠採用，顯見我們迎向新時代已勢不可擋。

面對發展多年的混合實境市場，Microsoft HoloLens擁有全球市場最成熟的產業應用情境，與全球策略技術夥伴支援，在微軟智慧雲加端大策略布局下（Intelligent Cloud＋Intelligence Edge），Microsoft HoloLens 2將成為最能為台灣產業帶來顛覆性革命的混合實境裝置。

同時，台灣微軟更於Microsoft HoloLens 2登台前，於記者會現場攜手PTC、台灣艾司摩爾（ASML）、和碩科技展示製造業工業4.0，遠端廠房協作與指導等運用場景、夢想動畫（Moonshine）夢境現實體感劇院未來應用，與台大醫院及瀚創生物科技（AItasy）遠距醫療臨床應用，徹底展現微軟成熟的混合實境生態系已遍地開花。

微軟 混合實境 HoloLens

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