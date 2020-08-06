信錦Q2 EPS 2.95元 創上市後單季獲利新高

信錦（1582）第2季因遠距辦公（WFH）、數位學習及電競遊戲趨勢帶動客戶回補庫存拉貨需求，帶動毛利率、營益率雙雙走高，每股盈餘（EPS）為2.95元，創下上市後單季獲利新高紀錄。

信錦今（6）日召開董事會通過2020年第2季財務報告。因遠距辦公、數位學習及電競遊戲趨勢帶動客戶回補庫存拉貨需求，2020年第2季合併營業收入為26.8億元，創歷史次高紀錄，年增26%、季增56%。

受惠於營收規模增加及產品組合有利等因素，第2季毛利率約28.4%，較第1季與去年同期毛利率25%約高出3.4個百分比，第2季營業利益率為18.9%，營業利益約為5.1億元，金額較上季及去年同期分別增加130%與71%。第2季稅前淨利約為5.6億元，金額較第1季成長147%，較去年同期增加55%。後純益3.6億元，每股盈餘約為2.95元，創下上市後單季獲利新高紀錄。

累計2020年上半年合併營收為44億元，年增6%，毛利率為27 %、較去年同期年增2.3個百分比，營業利益率為16.5%、較去年同期增加3.1個百分比。稅前淨利為7.9億元 ，金額較去年同期成長28%，稅後淨利5億元，EPS約為4.02元，創下上市後同期新高紀錄。

由於全球經濟受新冠肺炎影響而不確定性高，展望下半年，第三季雖有終端銷售與庫存去化等雜音，但預期隨著新機種逐步推出將帶動公司下半年營運逐月加溫，法人預估信錦公司下半年營收可望優於上半年，全年每股盈餘有機會挑戰上市以來高點。

信錦企業為顯示器底座領導廠商，長期營運表現穩健，公司將持續增加各式電競機種新型顯示器底座開發，提升產品市占率並維持獲利水準；透過策略投資拓展產品線與終端應用，挹注集團合併營收與獲利，提升長期營運動能，期望讓公司的股利在未來5年得以每年複利成長，為股東創造最大利益。