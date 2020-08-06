法巴銀：台灣半導體晶圓 有機會成去全球化受益者

法國巴黎銀行財富管理於市場動態指出， 2020年下半年需留意三大風險：第二波疫情對全球經濟的影響、美國總統大選的動向、「去全球化」對長期投資趨勢的影響。其中對於去全球化，法國巴黎銀行認為，台灣和南韓在半導體晶圓上具有領先的技術，有機會成為「去全球化」趨勢下的主要受益者。

第一風險，第二波疫情：法國巴黎銀行認為，目前不太需要實施閉關鎖國，再次宣佈全面封鎖的門檻較之前更高，但已開發國家政府可能會採取局部封鎖及限制措施以控制疫情。

第二風險，美國總統大選：前副總統拜登在全國民調中大幅領先總統川普，然而兩黨針對中國的政策形成共識，預期知識產權、公平貿易及人權問題將持續成為中美緊張關係的癥結。

第三風險，去全球化：中印邊境衝突可能導致亞洲走向多極化；中美貿易戰及新冠疫情使全球供應鏈大規模中斷；「港版國安法」頒布亦使得地緣政治緊張局勢升溫，加速「去全球化」趨勢。

法國巴黎銀行認為，許多公司已經轉移或開始重新調整供應鏈，以尋求多元化並確保長久發展。當前中國只有華為旗下的海思半導體能在全球半導體市場佔有一席；美國的市場佔有率高，穩居全球半導體行業的領導地位；台灣和南韓在半導體晶圓上具有領先的技術，有機會成為「去全球化」趨勢下的主要受益者。近期美國禁止華為向台積電採購，可能加快中國在 2025年前實現能源及科技領域上自給自足的計劃。

法國巴黎銀行財富管理建議，投資者可在2020 下半年運用「槓鈴策略」。一方面透過「持續投資」、保留對風險資產的暴險、逢低買進，從全球經濟復甦及充裕的流動性中受惠；另一方面則透過黃金、高息股票、優質企業債等防守性策略來對沖這三大主要風險。