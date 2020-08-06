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貝魯特大爆炸前後對比 民眾自發清理怒斥政府無能

美系客戶新機帶動EMI需求 鼎炫營收連三個月創新高

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

專業EMI材料暨全球衡器領導廠商鼎炫-KY（8499）今（6）日公布2020年7月合併營收達新台幣2.32億元，連續三月繳出歷年單月新高之強勁動能，並較去年同期的1.65億元大幅成長40.84％。累計2020年1至7月合併營收為新台幣11.87億元，亦創歷年同期新高記錄，較去年同期成長16.44％。

鼎炫-KY表示，7月營收再創歷年單月新高，旗下EMI材料事業持續受惠居家辦公(WFH)及遠距教學需求暢旺，帶動NB、平板電腦等材料應用需求持續暢旺，再加上美系品牌新產品上市計畫堆疊EMI材料接單、出貨表現持續向上，集團亦持續積極提升自動化模切加工生產效益，不僅推升整體產能稼動率保持高檔水準，並挹注7月EMI材料銷售較去年同期大幅成長5成，係帶動鼎炫-KY整體營收表現繳出連續三月改寫歷年單月新高之關鍵。

今年因新冠肺炎疫情影響，改變民眾辦公、教學等生活型態，包括居家遠程工作、遠距線上教學等遠端趨勢逐漸興起。鼎炫-KY指出，由於遠距工作需求日益增強趨勢，帶動NB、平板電腦等相關消費性電子產品需求暢旺，憑藉旗下隆揚電子在中國電子材料產業少數能垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化電磁干擾解決方案業者，除深化筆電、平板領域良好銷售基礎，並持續投入新款材料研發量產，以切入手機、無線充電、柔性面板產品與汽車電子等多元領域材料布局，拓展EMI材料事業市場滲透率表現。

展望2020年第3季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。集團除持續研發EMI材料及衡器事業新產品，擴大雙事業接單表現，隨著EMI材料事業主要客戶新機種產品陸續發表上市，保持良好的訂單需求表現，並隨著5G市場發展趨勢逐漸明朗，皆有助於旗下EMI材料事業保持良好的成長動能。另一方面，旗下T-Scales衡器自有品牌亦於7月推出新款智能農貿追溯衡器產品，搭載安卓、Windows系統，具有產品追溯、AI人工智慧辨識菜品、秤重打印、第三方電子支付、交易數據採集管理、市場宣傳與政令宣導等多元功能，以實現農貿市場產品追溯、真實交易數據、菜價監管之需求，以期擴大T-Scales品牌市占率表現，並創造新一波銷售動能。

鼎炫 平板電腦

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