微軟發表智慧目鏡 遠端支援跨國合作

台灣微軟總經理孫基康6日發表全新穿戴裝置「HoloLens2」表示，疫情下國際人才互通不易，但藉由雲端與穿戴裝置終端合作，可讓各種遠端技術支援得以實現，「混合實境」開創「混合工作模式」。

售價38美元的HoloLens2將於9月問世，視野提升2倍，舒適感達3倍、可長時間配戴，有全適用頭套符合各式各樣頭型，碳纖維表面可散熱，可旋轉的面鏡在穿戴著若不舒服也能即時轉開休息；還有沉浸式的體驗，PV與HeT環境追蹤攝影機，TOF深度感測器，3D環繞音響，高感度麥克風，成為數位分身最佳解決方案。

遠端支援猶如親臨

孫基康表示，每個國家都在回應疫情，並重新想像未來的工作型態，HoloLens2完整連結微軟智慧影音解決方案，並連結ASML、和碩科技等強大夥伴，在疫情巔峰時已經在合作解決以前不能解決的問題，希望能翻轉現在的工作模式，創造無限商機。

「如果雲端是天龍，HoloLens2就是地虎！」經濟部工業局長呂正華強調，工欲善其事，必先利其器，例如口罩生產機器徵用完畢後，再送回到產業端重新組裝，都要經過調校的過程，藉由HoloLens2的輔助，專業工程師不用親臨現場，也能藉由穿戴裝置的連線，指導現場技術人員完成精準的調校作業。

醫療、製造皆能應用

台大醫院麻醉科教授孫維仁表示，HoloLens2能創造共感體驗，例如患者經歷眩暈症是主觀感受，藉由HoloLens2偵測病患眼球運動，可以分辨出良性與惡性（如中風）的眼徵。

ASML艾司摩爾亞洲區客戶支援基礎架構經理郭明通說，疫情期間外國工程師很難來台灣支援，導入HoloLens2不但可做技術支援服務後，還能用在產品研發，這將成為未來的整體趨勢。

【更多精采內容，詳見 】