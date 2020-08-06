友達董座彭双浪 獲頒SID David Sarnoff產業傑出貢獻獎

友達光電（2409）董事長暨執行長彭双浪，獲頒SID國際資訊顯示學會（Societyfor Information Display，SID）「David Sarnoff產業傑出貢獻獎」，本屆頒獎典禮雖因疫情無法舉辦，但仍透過精心錄製的影片，表達個人及公司獲主辦單位肯定的欣喜之情。

SID院士羅方禎博士，以及SID院士暨DisplayWeek 2020執委會主席黃乙白博士均於影片中現身，推崇彭双浪多年來對於顯示科技產業的卓越貢獻，並為彭双浪獲獎獻上祝賀之意。

彭双浪表示，疫情雖然對日常生活造成衝擊，讓人們必須保持社交距離，卻也促使數位化加速發展，讓大家得以持續保持互動，同時衍生許多嶄新的機會可加以掌握。

身為「WOWSAX薩克斯風樂團」團長，彭双浪也長期關注偏鄉弱勢族群，經常透過音樂做公益；在疫情險峻之際，他並獻上一首經典樂曲：MyHeart Will Go On，祝願大家平安健康，順心如意。