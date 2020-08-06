快訊

慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

Microsoft HoloLens 2下月登台 重新定義未來工作模式

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
建築與公共安全業可透過 HoloLens 2 混合實境應用快速打造3D虛擬模型製作，進行及時專案管理。微軟/提供
建築與公共安全業可透過 HoloLens 2 混合實境應用快速打造3D虛擬模型製作，進行及時專案管理。微軟/提供

微軟持續延展智慧雲到端大戰略，今（6）日公布Microsoft HoloLens 2混合實境裝置將於9月正式登台。為強勢搶進商用市場，微軟挾全球夥伴將創新技術落地台灣，再牽台灣在地技術合作夥伴拚創意，直入解決台灣經濟命脈之高科技製造業遠距廠房管理、跨國技術支援等急迫需求，並全面展開醫療遠距手術與教學、零售虛實導覽與銷售等應用，賦能混合實境商務應用跨大步，畫擘台灣混合實境市場大未來。

台灣微軟總經理孫基康表示：「疫情顛覆了傳統營運思維，更加速企業邁在轉型旅程上，7月時，微軟CEO薩帝亞更提及，過去五個月以來，科技強度已成為企業韌度的關鍵，建立自身數位能力的企業將加快從危機中脫離並復原。

他說，深入台灣市場看見產業迎戰國際競爭需求，微軟再於邊緣運算添一火力，引進風靡全球的HoloLens混合實境裝置，完整布局端到雲，讓虛擬與現實透過數位雙生無縫接軌，領航台灣迎向新未來工作模式。此創新營運思維在疫情期間也搶先被台灣高科技大廠採用，顯見我們迎向新時代已勢不可擋！」

同時，台灣微軟更於Microsoft HoloLens 2登台前，攜手PTC、台灣艾司摩爾(ASML)、和碩科技展示製造業工業4.0，遠端廠房協作與指導等運用場景、夢想動畫(Moonshine) 夢境現實體感劇院未來應用，與台大醫院及瀚創生物科技 (AItasy) 遠距醫療臨床應用，徹底展現微軟成熟的混合實境生態系已遍地開花。

全新HoloLens 2將混合實境性能再升級，提供兩倍視野的觸控全息圖、精準的手部和眼部追蹤，與上掀式遮罩搭配 Windows Hello 快速登入模式，讓使用者有更舒適的沉浸式體驗。

HoloLens 2 結合Microsoft Dynamics 365 Remote Assist 可讓第一線工作人員即時尋求遠端專家的協助，快速解決現場遇到的技術問題。微軟/提供
HoloLens 2 結合Microsoft Dynamics 365 Remote Assist 可讓第一線工作人員即時尋求遠端專家的協助，快速解決現場遇到的技術問題。微軟/提供

微軟 混合實境 HoloLens

延伸閱讀

TikTok投5億美元在愛爾蘭建數據中心 存歐洲使用者數據

微軟併購TikTok 川普要抽成：令人驚艷吧！

8千萬用戶、50億美元商機！TikTok如此誘人，為何只有微軟要買？

川普要求微軟或其他美國業者 在這天前談定收購TikTok事宜

相關新聞

劉德音5年前就開始悄悄布局 台積電挑戰500元的祕密武器！

近來投資市場最重要的議題，幾乎全部與台積電有關。回顧20年前，英特爾市值是台積電的6.2倍；如今，英特爾雖仍是半導體巨人，但台積電市值卻已經超越英特爾。台積電是怎麼做到的？

中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難

過去幾個月，蘋果供應鏈在蘋果指揮下，形成「2套系統」的狀況愈來愈明顯，繼緯創把中國廠賣給立訊之後，現在可成的動向最受關注。

Mini LED台廠是蘋果的最愛 最強聯盟即將成軍

專利、磊晶及覆晶封裝技術均到位，加上製造成本具優勢，蘋果新世代顯示技術產業鏈往台廠加速靠攏，即將成軍的富采投控，未來角色已不容小覷。

5G自動駕駛貨車 車聯網起步發展

5G貨車可工業、商業雙用，未來，配合5G技術，可以增加運輸效率並降低職災！台塑汽車貨運公司與台灣大哥大6日聯手，攻入工業及商用自駕車領域，創下國內運輸業、電信業跨領域合作發展工商應用自駕車的首例。

緯創醫學攜手高雄榮總與中華電信 向海外輸出智慧醫療

緯創醫學科技今（6）日攜手高雄榮民總醫院以及中華電信，三方簽署合作備忘錄（MOU），宣示共組國際醫療服務海外拓展團隊，結合科技業技術能量、專業精實醫療以及5G前瞻應用，藉由三方跨產業核心優勢，積極推廣至國際社會，展現台灣智慧醫療科技實力，造福廣大人群。

蘋果新iMac亮相 瑞儀業績成長添翼

蘋果官網放上全新27吋iMac亮相，瑞儀（6176）為iPad、Macbook、以及iMac背光模組供應商，被看好業績可望受惠，近期股價維持高檔，今（6）日早盤帶量開紅，盤中最高一度漲至125元，收復5日線。

晶技今年獲利看增逾85% 股價創19年高點

石英元件大廠晶技7月營收創新高，法人估今年獲利大增85%以上衝新高；晶技今天盤中股價走強，最高來到88元，漲4%，創2001年4月底以來波段高點。

三星5G手機在台滲透率 年底拚2成

三星表示，國內電信開台5G，但消費者還在教育期，4G產品銷量仍不受影響；評估至年底，台灣5G手機滲透率約超過1成，明年則有望到35%以上，三星5G手機今年底前拚占比達20%。

培育半導體人才 國發會超前部署

半導體產業成為台灣關鍵產業，不僅國內半導體廠商搶才，外商在台設研發中心，也大規模延攬研發人才。國發會主委龔明鑫昨（5）日...

智慧穿戴夯 群雄競逐

受新冠肺炎影響，消費者健康意識提高，訴求健康監測、健身的智慧穿戴裝置不畏疫情，持續保持成長態勢，除了三星，包括華碩、華為...

宏達電攻VR 結盟中華電

宏達電（2498）昨（5）日與中華電信宣布簽署2020年度合作備忘錄，為5G產業發展進行全方位合作及共同投入研發。雙方整...

台灣大 贊助空手道小將

台灣大哥大多年來積極扶植台灣體育人才，今年7月才正式贊助台灣原住民空手道青年選手辜雪芃與胡鑫，兩位「空手道」女小將就勇奪...

熱門新聞

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

美醫療物資夥伴 我有望入列

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。