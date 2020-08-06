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慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

風電、科技、5G職缺助陣 台南躍居國內移居首選縣市

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
1111人力銀行今（6）日公布「前進大台南工作意向調查」，調查發現，在受訪上班族心目中，普遍認為台南市最具潛力的產業為「觀光旅遊」、「在地美食」及「文創產業」。但交叉受訪者的學歷卻反映出不同面向，碩士以上學歷者最看好產業是「離岸風電」(20.45%)、「科技研發」(19.88%)及「5G產業」(17.84%)。示意圖／聯合報系資料照
1111人力銀行今（6）日公布「前進大台南工作意向調查」，調查發現，在受訪上班族心目中，普遍認為台南市最具潛力的產業為「觀光旅遊」、「在地美食」及「文創產業」。但交叉受訪者的學歷卻反映出不同面向，碩士以上學歷者最看好產業是「離岸風電」(20.45%)、「科技研發」(19.88%)及「5G產業」(17.84%)。示意圖／聯合報系資料照

新冠肺炎侵襲全球，重挫產業供應鏈，依據勞動部公布最新國內實施無薪假人數已超過2.7萬人，無薪假最多的縣市有台北市和桃園市，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，反觀台南市，由於產業分布廣泛，就業型態多元彈性，反而能在這波低迷的景氣中持盈保泰，徵才力道緩步揚升。

1111人力銀行今（6）日公布「前進大台南工作意向調查」，調查發現，在受訪上班族心目中，普遍認為台南市最具潛力的產業為「觀光旅遊」、「在地美食」及「文創產業」。但交叉受訪者的學歷卻反映出不同面向，碩士以上學歷者最看好產業是「離岸風電」(20.45%)、「科技研發」(19.88%)及「5G產業」(17.84%)。

對此，何啟聖進一步分析指出，台南當地獨天獨厚的美景與人文風情，吸引來自世界各地的旅人，藉由網路口碑的推波助瀾，集旅行、美食、文創於一處，台南觀光型態正悄悄發生質變；但值得關注的是，不僅是軟實力吸睛，自2019年12月啟用的「沙崙智慧綠能科學城」，結合30 座科學園區與工業區，未來將形成綠金聚落，可望成為台灣新世代科技重鎮，文化古都。

至於上班族「在不考慮自身條件下，最想進入台南哪些產業工作」，該份調查顯示排名第一由「電子科技/資訊/軟體/半導體」奪冠，其次則是「旅遊/休閒/運動」、「餐飲/住宿服務」、「軍/警/公/教」及「一般服務業」，期待的平均月薪為41,510元。

何啟聖分析，台積電是南科最具指標的科技大廠，帶來大量就業人口與房市熱絡，高於業界的員工薪資，是南部上班族心目中的夢幻企業，又加上沙崙智慧綠能科學城的啟用，勢必需要挹注更多高端科技人才，間接拉抬台南整體平均薪資表現，也因此電子科技/資訊/軟體/半導體等，成為上班族最想在台南工作的亮點產業。

為了解大台南地區的產業發展與就業樣貌，1111人力銀行日前進行「前進大台南工作意向」，調查期間自109年7月10日至7月27日，進行網路問卷調查，有效樣本數1,208份，信心水準95%，正負誤差值為2.82個百分點。

上班族 人力銀行

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