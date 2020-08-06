鴻海、凌華合資成立法博智能移動 杜墨璽任董事長

鴻海（2317）與工業電腦凌華（6166）合資的自主移動機器人公司已於7月30日完成登記，據資料顯示，此合資公司名稱為「法博智能移動股份有限公司」，資本額為9億元，董事長為杜墨璽。

據資料顯示，杜墨璽以鴻揚創業投資股份有限公司代表人身分擔任董事長，其他董事還有鴻準董事長李光曜以及吳國璽，同樣均以鴻揚創業投資股份有限公司代表人身分。凌華財務長鄒大智，以及凌華獨董、Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理連祥一也擔任董事。

日前鴻海精密董事長劉揚偉接受專訪透露，鴻海與工業電腦廠凌華科技已經合資成立自主移動機器人公司(Autonomous Mobile Robot, AMR)。凌華董事長劉鈞日前表示，與鴻海的合作，雙方將鎖定AMR，尤其在未來5G專網中，最重要的應用就是AMR。他強調，凌華近期與鴻海、友達成為合作夥伴，合作關鍵點就是在於鴻海、友達擁有實驗場域。

劉鈞日前也指出，跟鴻海結盟後，此新公司將成為全球最強AMR公司，最快7月取得設立核准，近期很快就會有成果，並預期三年內就會產生效益。