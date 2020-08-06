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慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

台商回流設廠帶旺營造工程業 翔聯投資擴產迎商機

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部投資處今（6）日召開根留台灣投資審查，再通過翔聯企業斥資超過2億元在桃園市建智慧化新廠。著眼台商大舉回流設廠，帶動帷幕牆市場需求，翔聯擴建現有楊梅帷幕牆廠迎商機。

經濟部指出，目前根留台灣已通過79家企業，投資逾1,577億元，帶來超過1.2萬個就業機會。總計「投資台灣三大方案」已吸引588家企業，投資約1兆681億元，預估創造近8,9萬個本國就業機會，後續尚有近60家企業排隊待審。

經濟部表示，翔聯著眼於台商大舉回流設廠，廠房、廠辦強勁需求，加上危老改建內需攀升，帶動營造工程業業績增長；為掌握這一波30 年來最大帷幕牆市場景氣熱潮，將投資逾2億元擴建現有楊梅帷幕牆廠。

翔聯將建置智慧化且加工精度高標準的鋁單元帷幕牆生產線，引進新一代五軸CNC全自動加工設備，全面升級建立差異化競爭優勢，以更優越品質滿足廠房與房建市場急迫需求，可帶來30個本國就業機會。

經濟部說明，翔聯企業是台灣唯一能提供「石材／帷幕」大型工程雙引擎的專業承攬公司，長期投入研發提昇施工品質安全與生產效率，目前已累積38項專利。

近年與國內外知名工程顧問公司、材料供應商合作完成多項指標性工程，包括台積電12P6廠辦、華碩第二總部大樓、台南奇美博物館、中台禪寺博物館、佛光山佛陀紀念館、士林官邸、新光人壽信義計劃區A12辦公大樓帷幕牆工程、全球人壽臺北企業總部等，品質控管備受肯定。

經濟部 奇美博物館 佛光山佛陀紀念館

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