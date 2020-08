台塑聯手台灣大 發布5G工商業用自駕車

台灣大哥大(3045)今(6)日宣布,與台塑企業旗下台塑汽車貨運公司聯手,攻入工業及商用自駕車領域,雙方結合其他五大企業和學術單位正式簽署合作備忘錄,創下國內貨車運輸產業龍頭、電信業跨領域合作發展工商應用自駕車的首例。

台塑汽車貨運公司董事長陳勝光與台灣大總經理林之晨今天聯袂出席,主持兩大企業與所有合作伙伴共同打造的自駕車記者會,兩款媲美變形金剛柯博文的客、貨自駕車也正式亮相。由台塑汽車貨運的自駕車及合作團隊所研發的自駕車模組化系統,搭配台灣大提供5G核心的車聯網服務,以及未來可為企業用戶打造客製化的自駕車環境,共同開啟自駕車工業用及商用發展的能所不能。

陳勝光表示,台塑擁有無數車輛運輸服務經驗,此次與台灣大合作的兩款智能自駕車,配合在34公頃長庚養生文化村試行,將成為國內工業及商業用自駕車發展的領頭羊。這兩款自駕車,都是由環保的油電混合車改裝而成,係由台灣頂尖的20人研究團隊,耗時四年進行研發,並在不同天候、路面與坡度,花費一年多的時間進行實車道路測試數千次,也包含在長庚養生村試行四個月,具備順暢行駛及穩定轉彎的性能,這套自駕系統更曾獲得「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」新創組亞軍,代表台灣的創新能量相當豐沛。

陳勝光指出,由於未來十年自駕車將快速普及,自動駕駛運輸服務包含「路端」、「雲端」以及「車、路、雲」之間的通訊整合,台塑汽車貨運著眼於此,與台灣大進行合作,共同推動台灣最大規模的5G工業用及商用自駕車生態系,包含產、學、新創界的合作夥伴,陣容龐大且完整。在合作備忘錄中的核心團隊除了台塑汽車貨運和台灣大之外,還包括國眾電腦、大眾電腦、艾歐圖iAuto、明志科大、台灣大學。從網路科技到落地服務,自駕車承載由台灣自製的創新DNA,加上由外商諾基亞提供的C-V2X技術(Cellular Vehicle-to-Everything),開啟跨產業合作典範。

林之晨表示,目前自駕車的應用大多是載客,但今天亮相的還有工業用的載貨自駕車,未來將用於工業廠區,運送具危險性的原物料,減少職災發生的可能性,並有效提升運輸效率及人員安全。台灣大提供5G通訊技術,以超高速、大頻寬、萬物互聯的網路服務,為車聯網提供網路串聯基礎,自駕車可以從雲端即時更新定位資訊及路況動態,大幅提升行車安全。

自駕車是實現5G新工業革命的第一步,未來還會有更多的新應用誕生,與台塑的5G自駕車合作案,正是助力開啟「Open Possible 能所不能」的第一個合作案。值得一提的是,艾歐圖iAuto也已成為進駐AppWorks Accelerator #20 加速器的新創團隊,這也代表著台灣大「超5G策略」版圖持續擴大中。

林之晨今天也揭示象徵台灣大與企業聯手的合作標誌-「℗」,他表示,這個O與P合而為一的「℗」logo,除了象徵「Open Possible」,開啟能所不能之外,更重要的是,這個logo更代表「Possible by Taiwan Mobile」、「Powered by Taiwan Mobile」、以及「Partnered with Taiwan Mobile」等三個台灣大與合作伙伴的重要關係,未來台灣大將運用自身「超5G應用」優勢,助力各產業伙伴升級,台灣大就等同於蝙蝠俠最得力的助手阿福的角色,希望能協助台灣企業在世界舞台更加發光發熱。