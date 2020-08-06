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5G自動駕駛貨車 車聯網起步發展

台灣醒報 / 台北報導
台灣大與台塑汽車6日發表5G智能自駕貨車，日後將逐漸運用在工業廠區，提升效率與安全。 台灣醒報
台灣大與台塑汽車6日發表5G智能自駕貨車，日後將逐漸運用在工業廠區，提升效率與安全。 台灣醒報

5G貨車可工業、商業雙用，未來，配合5G技術，可以增加運輸效率並降低職災台塑汽車貨運公司與台灣大哥大6日聯手，攻入工業及商用自駕車領域，創下國內運輸業、電信業跨領域合作發展工商應用自駕車的首例。

台灣大總經理林之晨笑說，希望透過自駕車結合5G技術，讓相關技術應用更廣泛。

橘白色車體的商用自駕車及藍黑色車體的貨運自駕車在陽光照耀下顯得格外吸睛。台塑汽車貨運公司董事長陳勝光表示，此次與台灣大合作的兩款智能自駕車，目前已陸續在長庚養生文化村試行，自駕貨車可以透過5G車聯網，自動且及時的閃避障礙物與行人，希望能成為國內自駕車發展的領頭羊。

林之晨表示，目前自駕車的應用大多是載客，但6日亮相的還有載貨自駕車，未來將用於工業廠區，運送具危險性的原物料，減少職災發生，並提升運輸效率及人員安全。台灣大提供5G技術，為車聯網提供網路串聯基礎，自駕車可從雲端即時更新定位及路況動態，大幅提升行車安全。

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