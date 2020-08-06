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創見看好5G需求 推出高效DDR4-3200工業用記憶體模組

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體儲存領導品牌創見資訊（2451）近期推出全新系列DDR4-3200工業用記憶體模組，具備3,200MHz的高傳輸頻寬、低延遲、工作電壓僅1.2V等低耗電特色，主要是看好未來全球在5G通訊發展和智能邊緣運算需求。

全球5G基礎建設正快速進行，未來隨著普及率提升之後，各產業對高效能、大容量的記憶體需求也將大幅增加。創見DDR4-3200 記憶體模組除各式規格外，也提供企業 8 GB到32 GB等不同容量，滿足從核心到邊緣的超頻需求，應用層面遍及高階伺服器、電腦、工作站、無人裝置、AI配件及智能系統。

創見DDR4-3200記憶體模組皆符合JEDEC設計規範，適用於Intel、AMD與ARM處理器，提供嵌入式電信通訊、博弈、智能照護和車載應用等AIoT領域更有力的輔助。

DDR4僅需以1.2V的電壓即可運作，所需能源遠低於DDR3、DDR2與DDR。DDR4能以有效的能源分配，支援核心處理器與主機板，以因應龐大記憶體容量的需求。

5G世代消弭了電信與電腦的分野，邊緣裝置互相聯通，需處理即時產生的海量資料，因此快速回應時間的需求日益提高。DDR4-3200主打低延遲特性與3200MT/s的超高速，讓5G世代的資料傳輸和電腦運算更加暢行無阻。

記憶體模組 5G 創見 處理器

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