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緯創醫學攜手高雄榮總與中華電 攻海外智慧醫療

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

緯創（3231）旗下緯創醫學今(6)日宣布攜手高雄榮民總醫院及中華電信，三方簽署合作備忘錄(MOU)，宣示共組國際醫療服務海外拓展團隊，結合科技業技術能量、專業精實醫療以及5G前瞻應用，藉由三方跨產業核心優勢，積極推廣至國際社會，展現台灣智慧醫療科技實力。

緯創資通技術長暨緯創醫學科技總經理黃俊東表示，緯創除了在資通訊產業上具有相當影響力，在專業醫學方面更已扎下深厚基礎，團隊擁有廣而深的醫療專業與資訊技術，並融入在今日5G時代最需要的醫療物聯網創新技術，推動以軟帶硬、軟體輔以硬體之全面性智慧醫療解決方案，冀望推動微型化醫學中心等級的雲端醫療平台，以實現後疫情時代善醫利病的遠距醫療，並集合跨領域專家昇華整合型數位病理平台，成就21世紀精準醫療的大數據油田。此次攜手高雄榮總與中華電信，期能共創嶄新醫療服務生態圈。

高雄榮民總醫院院長林曜祥表示，高雄榮總研創資訊團隊，已規劃將醫療照護、醫學研究結合多方人工智慧、物聯網、5G科技的數位遠距等各類型產業互相支援模式，將檢疫、疫情調查、隔離措施安排，以及檢驗、影像、病理報告等監測醫療服務，無縫串接防疫經驗，整合成醫療服務及防疫解決方案等技術合作，提供給新南向的國家運用，深化國際合作。

中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭表示，Covid-19防疫成果，讓全世界看到台灣醫療科技的產業實力，同時讓我們看到更多的商機發展與合作機會，尤其在越南、泰國、印尼等東南亞新興國家，隨著其國家經濟的飛速成長，政府越來越重視健康與醫療的照護發展，這次很榮幸能與高雄榮總、緯創醫學科技兩家頂尖夥伴組成跨領域的國際服務團隊，希望於此豐厚的基礎下，未來能有更多的醫療科技優質廠商也能加入行列，壯大台灣專業團隊陣容，共同拓展海外新興市場。

台灣於此次新型冠狀病毒(COVID-19) 防疫大作戰，交出漂亮的成績單，後疫情時代的今日，緯創醫學科技秉持緯創集團「客尊、誠信、創新、卓越」企業文化，積極將智慧醫療推進於早期預警、預防醫療、精準醫療以及個人化醫療，協助醫院引進智慧醫療，造福醫病。

緯創 中華電信 榮總 疫情 物聯網 5G 科技業 國際醫療

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