華碩搶攻醫療事業 攜手秀傳成立AI醫療創新中心

華碩（2357）衝刺醫療事業，本週繼發表「智慧醫療解決方案」後，今（6）日再下一城，宣布與秀傳醫療體系攜手成立「華碩·秀傳AI醫療創新中心」，投入AI平台與AI專家，整合秀傳大數據、醫療資源及秀傳亞洲遠距微創手術中心經驗，加速AI臨床應用。

華碩指出，未來除建置秀傳AI醫療平台、定期舉辦醫用AI訓練，並以秀傳醫療體系醫院為示範場域，打造國際級AI醫療訓練中心，促進台灣醫療數位轉型。

在台大前校長陳維昭、華碩集團總裁曾鏘聲，及秀傳醫療體系總裁黃明和見證下，由華碩營運長謝明傑與秀傳醫療體系執行長黃靖媛簽署合作協議。

華碩營運長謝明傑表示，華碩近年積極投入AIoT事業，擁有500位AI、雲端軟體人才，秀傳以創新聞名、微創手術中心更是亞洲標竿，很榮幸共創新局，期許華碩·秀傳AI醫療創新中心能成為台灣醫療發展的推進器。

華碩與秀傳自2012年起，攜手打造百萬病歷上雲端、智慧病房、防疫手錶、遠距照護服務，以及國際臨床醫療大數據等創新應用。此次華碩·秀傳AI醫療創新中心成立，開啟以AI為核心的全新合作篇章，期能實踐精準醫療願景。

華碩近期頻頻衝刺醫療事業，本週才剛發表「ASUS VivoWatch SP」與「智慧醫療解決方案」，搶攻智慧醫療市場。

ASUS VivoWatch SP搭載微電與光學雙感測器，並首次加入Pulse O2運動血氧、GPS感測器、高度氣壓計與身心平衡指數等全新功能，能全天候紀錄使用者的健康數據、維持良好生活型態。

「智慧醫療解決方案」以「健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台」為發展主軸，將應用於預防保健與醫療照護，以愈臻完美的智慧穿戴裝置與完善醫療解決方案超前佈署，為民眾健康管理與智慧醫療開啟嶄新紀元。

隨著人口結構老化與心血管疾病患者數量逐年攀升，華碩以心血管健康管理為主軸，率先提出「健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台」智慧醫療解決方案，以「居家照護、數位診斷、預防管理」等完整應用層面切入。