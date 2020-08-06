快訊

台南衛生局長陳怡爆婚外情 因健康因素請辭獲准

今再增1名境外移入個案 指揮中心下午2時緊急說明

華碩搶攻醫療事業 攜手秀傳成立AI醫療創新中心

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
華碩與秀傳醫療體系攜手成立「華碩·秀傳AI醫療創新中心」。 圖／華碩提供
華碩與秀傳醫療體系攜手成立「華碩·秀傳AI醫療創新中心」。 圖／華碩提供

華碩（2357）衝刺醫療事業，本週繼發表「智慧醫療解決方案」後，今（6）日再下一城，宣布與秀傳醫療體系攜手成立「華碩·秀傳AI醫療創新中心」，投入AI平台與AI專家，整合秀傳大數據、醫療資源及秀傳亞洲遠距微創手術中心經驗，加速AI臨床應用。

華碩指出，未來除建置秀傳AI醫療平台、定期舉辦醫用AI訓練，並以秀傳醫療體系醫院為示範場域，打造國際級AI醫療訓練中心，促進台灣醫療數位轉型。

在台大前校長陳維昭、華碩集團總裁曾鏘聲，及秀傳醫療體系總裁黃明和見證下，由華碩營運長謝明傑與秀傳醫療體系執行長黃靖媛簽署合作協議。

華碩營運長謝明傑表示，華碩近年積極投入AIoT事業，擁有500位AI、雲端軟體人才，秀傳以創新聞名、微創手術中心更是亞洲標竿，很榮幸共創新局，期許華碩·秀傳AI醫療創新中心能成為台灣醫療發展的推進器。

華碩與秀傳自2012年起，攜手打造百萬病歷上雲端、智慧病房、防疫手錶、遠距照護服務，以及國際臨床醫療大數據等創新應用。此次華碩·秀傳AI醫療創新中心成立，開啟以AI為核心的全新合作篇章，期能實踐精準醫療願景。

華碩近期頻頻衝刺醫療事業，本週才剛發表「ASUS VivoWatch SP」與「智慧醫療解決方案」，搶攻智慧醫療市場。

ASUS VivoWatch SP搭載微電與光學雙感測器，並首次加入Pulse O2運動血氧、GPS感測器、高度氣壓計與身心平衡指數等全新功能，能全天候紀錄使用者的健康數據、維持良好生活型態。

「智慧醫療解決方案」以「健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台」為發展主軸，將應用於預防保健與醫療照護，以愈臻完美的智慧穿戴裝置與完善醫療解決方案超前佈署，為民眾健康管理與智慧醫療開啟嶄新紀元。

隨著人口結構老化與心血管疾病患者數量逐年攀升，華碩以心血管健康管理為主軸，率先提出「健康穿戴裝置、可攜式超音波、遠距照護平台」智慧醫療解決方案，以「居家照護、數位診斷、預防管理」等完整應用層面切入。

華碩 微創手術 穿戴裝置 遠距照護 心血管疾病 健康管理 智慧穿戴

延伸閱讀

華碩新款智慧手錶VivoWatch SP售價10990元 同步推出智慧醫療解決方案

僅供內部測試？華碩ROG Phone 3隱藏160Hz畫面更新率選項

華碩新電競手機 預購熱

遊戲手機比一比！華碩ROG Phone 3、聯想Legion Phone Duel該選誰？

相關新聞

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

大同（2371）董事長林郭文艷日前申報轉讓6,300張大同股票，相當於手中近45%持股都將賣出，若之後林郭文艷再有超過7...

華碩搶攻醫療事業 攜手秀傳成立AI醫療創新中心

華碩（2357）衝刺醫療事業，本週繼發表「智慧醫療解決方案」後，今（6）日再下一城，宣布與秀傳醫療體系攜手成立「華碩·秀傳AI醫療創新中心」，投入AI平台與AI專家，整合秀傳大數據、醫療資源及秀傳亞洲遠距微創手術中心經驗，加速AI臨床應用。

廣明成立機器人自動化團隊 打造完整一條龍方案

全球疫情持續延燒，企業出現去全球化與在地化生產趨勢，造成供應鏈重組及減少人員接觸需求，進而仰賴更多的自動化生產。因應自動化生產解決方案的系統整合需求，廣明（6188）旗下達明機器人特別成立達明自動化團隊，打造完整的一條龍自動化導入方案服務。

產業節能怎麼做？能源局邀台化、聯電分享

產業節能怎麼做？為擴大產業節能技術經驗交流，引領各界投入節能減碳工作，經濟部能源局明（7）日起陸續舉辦6場次「節能標竿獎系列觀摩研討會」，邀請108年節能標竿獲獎單位分享節能案例，擴散節能標竿成功經驗。

大同股東赴經濟部抗議 質疑拖延舉行股東臨時會

大同經營權爭議延燒，經濟部受理市場派林宏信與王光祥召集股東臨時會申請案，至今尚未做出准駁，不過今天有股東赴經濟部抗議，認為政府拖延時間、行政怠惰。

新冠疫情對房市有什麼影響？ 影響自住客進場意願要看三關鍵

疫情發生後，有人覺得可以「危機入市」，趁機撿便宜。但其實目前房價仍在相對高點，國內外股市也大幅波動，不可不慎。

瑪格麗特談品牌／找對代理商 事半功倍

「Carol，你最近那家新店做得怎樣？」那天碰到一位年輕創業家朋友，我很興奮地問她。

業務最前線／有效提問 銷售成敗關鍵

B2B市場（Business to business，企業對企業）的進入門檻高，銷售過程比B2C市場牽涉到更多專業知識與...

連鎖效應／數位深化 創造三優勢

新冠疫情依舊在國際間此起彼落，影響所及已看淡至2021年底，在不景氣的大氛圍中，商業服務業有倒下、有堅守，更有逆襲。

智慧經營／薛敏誠練功抗疫 員工當後盾

隱身宜蘭的薛長興工業，是全球最大潛水衣製造商，是台灣隱形冠軍之一。今年受到新冠肺炎疫情衝擊，被減訂單，員工放無薪假，但薛...

南國有線電視頻道變更 過關

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（5）日通過南國有線電視13個頻道變更案，是有線電視定頻十多年來罕見的大規模異動，後續還有...

有線TV 擬採收視率分潤

有線電視產業紛亂多年，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨（5）日表示，未來規劃以收視率進行收視分潤，並強化傳播產業...

熱門新聞

他納悶該去台積電「謎之職缺」面試？ 同業暴動：可以先看房啦！

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

美醫療物資夥伴 我有望入列

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。