日月光三熊兒童環教成長營 培育水資源保育種子

日月光綠科技教育館以環境永續為主軸，推動水資源環境教育，於暑假期間辦理「日月光三熊兒童環教成長營」課程，邀請日月之光慈善事業基金會楠梓區弱勢家庭社區照顧服務中心兒少參與。

日月光表示，該課程及內容包含，繪本導讀、體感遊戲以及環保小學堂介紹，從缺水危機強調水的重要性，同步提供生活廢水再用小妙招，並藉由實體模型展示，讓學童瞭解工廠水回收的基本模式，以「環保、永續」的概念，從體驗中學習，導引大家將水的保育落實於日常。

日月光表示，該集團致力發展及促進企業的全方位綠色概念，水資源的循環再用，更為重點目標，落實「減量、回收、再利用」的管理原則，確保水的保護與儲存，以嚴謹的態度面對每一滴水。

日月光在2015年啟用的中水回收廠，已完成二期擴建工程，回收率從50%提升至70%，最大回收能力由每日產水1 萬立方公尺提升至2.1萬立方公尺的回收水量。

去年9月，中水回收廠正式轉型為綠科技教育館，同步培育日月光專業環境教育人員、設計出串連工廠的多元課程，並且針對不同年齡層學員，結合循環經濟、節能減碳、珍惜生態理念的理念，規劃適性適齡的教案，期許讓每位體驗課程的外賓學員，都能成為影響家人、朋友的環教種子，讓愛護地球的心能夠持續推廣、扎根。

該公司指出，高雄廠也在去年10月辦理環保月活動，以「我們只有一個地球」為號召，從教育館探索、針對環教八大領域的系列講座、教導從生活落實生態保育的微電影，以及二手公益市集暨環保互動遊戲等，讓用不到的物品可以繼續流通，減少資源的浪費，喚起同仁的環保意識，超過千人響應。