快訊

欠債高達2億4千萬 澎恰恰開記者會坦言已破產

報復性旅遊人潮狂炸！ 亂象激增背後是他們在悲泣

日月光三熊兒童環教成長營 培育水資源保育種子

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

日月光綠科技教育館以環境永續為主軸，推動水資源環境教育，於暑假期間辦理「日月光三熊兒童環教成長營」課程，邀請日月之光慈善事業基金會楠梓區弱勢家庭社區照顧服務中心兒少參與。

日月光表示，該課程及內容包含，繪本導讀、體感遊戲以及環保小學堂介紹，從缺水危機強調水的重要性，同步提供生活廢水再用小妙招，並藉由實體模型展示，讓學童瞭解工廠水回收的基本模式，以「環保、永續」的概念，從體驗中學習，導引大家將水的保育落實於日常。

日月光表示，該集團致力發展及促進企業的全方位綠色概念，水資源的循環再用，更為重點目標，落實「減量、回收、再利用」的管理原則，確保水的保護與儲存，以嚴謹的態度面對每一滴水。

日月光在2015年啟用的中水回收廠，已完成二期擴建工程，回收率從50%提升至70%，最大回收能力由每日產水1 萬立方公尺提升至2.1萬立方公尺的回收水量。

去年9月，中水回收廠正式轉型為綠科技教育館，同步培育日月光專業環境教育人員、設計出串連工廠的多元課程，並且針對不同年齡層學員，結合循環經濟、節能減碳、珍惜生態理念的理念，規劃適性適齡的教案，期許讓每位體驗課程的外賓學員，都能成為影響家人、朋友的環教種子，讓愛護地球的心能夠持續推廣、扎根。

該公司指出，高雄廠也在去年10月辦理環保月活動，以「我們只有一個地球」為號召，從教育館探索、針對環教八大領域的系列講座、教導從生活落實生態保育的微電影，以及二手公益市集暨環保互動遊戲等，讓用不到的物品可以繼續流通，減少資源的浪費，喚起同仁的環保意識，超過千人響應。

延伸閱讀

外資擴大對日月光賣超 股價跌破月線

創意、日月光、世芯 法人挺

搶下新iPhone封測單 日月光利多

全民權證／日月光 二檔放閃

相關新聞

中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難

過去幾個月，蘋果供應鏈在蘋果指揮下，形成「2套系統」的狀況愈來愈明顯，繼緯創把中國廠賣給立訊之後，現在可成的動向最受關注。

緯創醫學攜手高雄榮總與中華電信 向海外輸出智慧醫療

緯創醫學科技今（6）日攜手高雄榮民總醫院以及中華電信，三方簽署合作備忘錄（MOU），宣示共組國際醫療服務海外拓展團隊，結合科技業技術能量、專業精實醫療以及5G前瞻應用，藉由三方跨產業核心優勢，積極推廣至國際社會，展現台灣智慧醫療科技實力，造福廣大人群。

蘋果新iMac亮相 瑞儀業績成長添翼

蘋果官網放上全新27吋iMac亮相，瑞儀（6176）為iPad、Macbook、以及iMac背光模組供應商，被看好業績可望受惠，近期股價維持高檔，今（6）日早盤帶量開紅，盤中最高一度漲至125元，收復5日線。

晶技今年獲利看增逾85% 股價創19年高點

石英元件大廠晶技7月營收創新高，法人估今年獲利大增85%以上衝新高；晶技今天盤中股價走強，最高來到88元，漲4%，創2001年4月底以來波段高點。

三星5G手機在台滲透率 年底拚2成

三星表示，國內電信開台5G，但消費者還在教育期，4G產品銷量仍不受影響；評估至年底，台灣5G手機滲透率約超過1成，明年則有望到35%以上，三星5G手機今年底前拚占比達20%。

培育半導體人才 國發會超前部署

半導體產業成為台灣關鍵產業，不僅國內半導體廠商搶才，外商在台設研發中心，也大規模延攬研發人才。國發會主委龔明鑫昨（5）日...

智慧穿戴夯 群雄競逐

受新冠肺炎影響，消費者健康意識提高，訴求健康監測、健身的智慧穿戴裝置不畏疫情，持續保持成長態勢，除了三星，包括華碩、華為...

宏達電攻VR 結盟中華電

宏達電（2498）昨（5）日與中華電信宣布簽署2020年度合作備忘錄，為5G產業發展進行全方位合作及共同投入研發。雙方整...

台灣大 贊助空手道小將

台灣大哥大多年來積極扶植台灣體育人才，今年7月才正式贊助台灣原住民空手道青年選手辜雪芃與胡鑫，兩位「空手道」女小將就勇奪...

旺季搶人 鴻海啟動「雷霆專案」

鴻海集團因應傳統旺季生產需求，在大陸廠區多方調度人力，近日生產iPhone的大本營鄭州園區持續釋出返廠獎金、內部推薦獎金...

日經報導：台積、鴻海 想入股安謀

日經新聞亞洲評論報導，知情人士透露，台積電與富士康（鴻海）等都表示，對入股安謀（ARM）有興趣。

他納悶該去台積電「謎之職缺」面試？ 同業暴動：可以先看房啦！

晶圓雙雄之一的台積電因近日利多消息不斷，間接引領台股收盤創新高。不過有網友卻在ptt科技板Tech_job以「台積RD Thermal Engineer 面試」為題發文請教在這領域有相關工作經驗的前輩，這項職務的工作內容為何？

熱門新聞

他納悶該去台積電「謎之職缺」面試？ 同業暴動：可以先看房啦！

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

美醫療物資夥伴 我有望入列

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。