技嘉新款高速運算伺服器 G242-Z11問市

技嘉（2376）搶攻伺服器商機，今（6）日宣布推出新款支援PCIe4.0插槽的高速運算伺服器─G242-Z11，適用於人工智慧、深度學習、數據研究分析與科學研究等工作負載需求，技嘉看好相關商機，預期今年伺服器業務仍將維持成長態勢。

G242-Z11為2U機身搭載單顆第二代AMD EPYC 處理器，可支援最新款功耗達280瓦64核心（128執行緒）的AMD EPYC 7H12處理器。

技嘉指出，新機為技嘉G系列高效能運算伺服器提供更完整、多樣性的選擇，適用於人工智慧、深度學習、數據研究分析與科學研究等工作負載需求。

技嘉加速投入伺服器事業，2018年營收突破百億元，被董事長葉培城視為營運成長主軸之一，加上今年全球陸續啟動5G服務，未來高速運算伺服器及邊緣運算發展將是市場主流。

技嘉看好5G時代是AI與高速雲的時代，公司藉著持續打造全系列高速AI雲端伺服器產品，在AI運算、超融合運算、大數據存儲服務，多媒體軟體開發設計及企業內部IT架構等領域提供產品。

展望伺服器業務，葉培城先前表示，今年應該會成長，訂單是堆疊式，需要慢慢開發與醞釀，除超大型客戶外，一般客戶不太可能有爆發性成長。

葉培城指出，伺服器需求一直擴散，不同的應用愈多，對伺服器的需求就愈大，技嘉會持續開發客戶，也是比較健康的業務成長模式。今年有新冠肺炎疫情影響，但技嘉在板卡和伺服器出貨都優於預期，看好第3季營運將維持高檔，全年營運力拚成長。