高通旗艦晶片 再拿下三星訂單

手機晶片大廠高通持續擴增5G版圖，該公司宣布，其旗艦級晶片驍龍865 Plus，已獲三星在特定地區推出的Galaxy Note20 Ultra與Note20，以及在全球推出的Galaxy Z Fold2與Galaxy Tab S7╱S7+採用。

高通技術公司資深副總裁暨行動部門總經理Alex Katouzian表示，很榮幸能與長期客戶三星電子合作，推出搭載高通最新頂級驍龍865 Plus 5G行動平台的最新系列旗艦裝置。這些全新裝置將能在效能與功耗效率方面再創高峰，提供新一代連線、攝影、AI及電競體驗。

高通近期在中國大陸市場，由於必須遵守美國的政策規定，所以顯得有些綁手綁腳，讓市場對於其競爭對手聯發科的拓展腳步有所期待。不過，高通在旗艦級晶片市場，仍占有一定的優勢地位。