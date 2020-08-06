蘋果新iMac亮相 瑞儀業績成長添翼
蘋果官網放上全新27吋iMac亮相，瑞儀（6176）為iPad、Macbook、以及iMac背光模組供應商，被看好業績可望受惠，近期股價維持高檔，今（6）日早盤帶量開紅，盤中最高一度漲至125元，收復5日線。
瑞儀第二季受惠「宅經濟」帶動，筆電、平板出貨暢旺，帶動業績顯著回溫，累計上半年營收238億元，年減14.5%，對比第一季衰退曾達45.6%，幅度顯著收斂。法人表示，瑞儀第三季仍以筆電及平板為主要成長動能，需求續強，表現可望持續向上。
瑞儀近年筆電及平板出貨量逐步上升，不再受iPhone出貨量減少影響。受惠蘋果將推出Mini LED相關產品話題效應，外資自7月開始回頭挹注瑞儀，截至昨天，外資持股比例來到49%，為近三個月高點，替其股價增添支撐。
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