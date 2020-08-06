蘋果新iMac亮相 瑞儀業績成長添翼

晶圓雙雄之一的台積電因近日利多消息不斷，間接引領台股收盤創新高。不過有網友卻在ptt科技板Tech_job以「台積RD Thermal Engineer 面試」為題發文請教在這領域有相關工作經驗的前輩，這項職務的工作內容為何？

2020-08-05 18:46