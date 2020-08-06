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PA族群7月營收普遍月增 全年表現可期

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

PA三雄7月營收出爐，除宏捷科（8086）外，全新、穩懋較上月都出現小幅上揚；法人機構指出，整體而言，受疫情以及比較基期影響，PA族群第3季營收旺季的季成長幅度將低於往年平均水準，目前看好宏捷科、穩懋後市營運表現。

全新7月營收年減12.4%、月增6.33%，營收重回2億元的關卡，累計營收14.6億元，年增9.21%。分析師指出，全新第2季微電子業績季減19%，目前預期第3季將優於第2季，主因智慧型手機新機鋪貨效應。

第2季光通部分，業績季成長43%，主因基地台需求提升，主要成長動能來自PD，VCSEL 持平，目前已有車用接收端產品出貨，另外接獲日本屏下指紋辨識用產品，目前預期本季業績可望與上季持平。預估全年整體營收30.5億元，年成長21%。

穩懋7月營收20.7億元，年成長3.46%、月增3.53%，累計營收年成長40.4%，市場預期本季營收可望較上季將出現中個位數的成長，因比較基期等影響，成長幅度低於往年平均水準，而在毛利率方面，毛利率將維持在40%以上；法人預期全季營收63.5億元，季增5%。

雖新冠疫情影響市場需求，穩懋出現旺季不旺現象，全年手機需求恐將出現負成長，但5G手機的滲透率預期將持續提升，法人預估全年營收255億元，年成長19%，且在5G手機、基礎建設以及VCSEL的帶動下，2021年營收可望持續成長約逾二成。

宏捷科7月營收年成長43%、月減1.3%，累計營收年成長102%；分析師認為，由於受到新冠疫情影響，可能影響全年業績成長幅度，但由於智慧型手機客戶恢復下單，加上WiFi客戶業績持續成長，下半年業績看法轉趨樂觀。

宏捷科目前手機PA出貨以4G為主，5G產品送樣、下半年可望認證通過，期待年底可有小量出貨，Sub 6G 5G手機PA用量約為4G的3~4倍，頻段多4個下，預估全年營收35億元，年成長59%。

營收 4G 智慧型手機 穩懋 宏捷科 5G WiFi 電子業 指紋辨識

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