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佳世達單月營收連六個月創高 攜瑞軒開紅上攻

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

佳世達（2352）受惠「聯合艦隊」策略發威，今年7月業績報喜，單月合併營收144億元，累計前七個月合併營收972億元，雙雙改寫歷年同期新高，替其股價增添上漲動能，今（6）日帶量上攻，盤中最高一度漲至18元。另，瑞軒在第二季可望轉虧為盈的話題帶動下，股價持續反彈，早盤挾著萬張大量強漲，漲幅一度逾6%。

佳世達表示，雖然有新冠肺炎疫情的挑戰，但營收仍連續六個月創同期新高，主要來自新增聯合艦隊成員包括聚碩、勝品、羅昇、國韶等聯防奏效。疫情後客戶數位轉型的需求趨勢明顯，也藉由投資藥用酒精領導廠商國韶，服務醫療院所及零售業、家戶用等降低感染與清潔消毒需求。

佳世達指出，上月底已完成對明泰的公開收購案，集團綜合持股達42.8%，8月13日將舉行法人說明會，說明未來營運展望。全球疫情仍舊嚴峻，佳世達藉由聯合艦隊策略，將持續強化價值轉型。

佳世達 疫情 營收 瑞軒 明泰

延伸閱讀

上月業績快報／佳世達-7％ 拚價值轉型

佳世達7月營收144億元 續創歷來同期新高

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