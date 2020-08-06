旺季搶人 鴻海啟動「雷霆專案」

鴻海集團因應傳統旺季生產需求，在大陸廠區多方調度人力，近日生產iPhone的大本營鄭州園區持續釋出返廠獎金、內部推薦獎金加碼方案。同時，太原園區iPEBG在8月1日緊急借調晉城人力協助旺季生產需求以外，昨（5）日更發布「內部推薦雷霆行動」專案，號召填補人力缺口。

鴻海集團大陸各主要廠區園區都開始加速招募政策，有別於往年，今年著重內部推薦、老員工返廠的獎金政策。

鴻海集團兩大重要事業群iDPBG、iPEBG都有旺季生產系列規畫。iDPBG（數位產品事業群）廣為業界熟知是服務一流客戶的旗艦智慧機大量生產。去年也已建立5G毫米波實驗室，廠區遍布大陸深圳、鄭州、太原、美國達拉斯、巴西聖保羅、印度欽奈等地。

iPEBG則是旗艦智慧機iPhone機構件與自動化製造的生產核心單位，是鴻海集團規模最大事業群，也是鴻海子公司FII主要一部分。

依據鴻海集團iPEBG華北製造總處昨日發布的最新訊息，為保證高峰期人力供給，內部已啟動內部推薦雷霆行動，目標加速內部推薦的招募任務達成。