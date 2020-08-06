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日經報導：台積、鴻海 想入股安謀

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

日經新聞亞洲評論報導，知情人士透露，台積電與富士康（鴻海）等都表示，對入股安謀（ARM）有興趣。

安謀是日本軟體銀行集團旗下的晶片設計公司。日經報導指出，軟銀的代表與銀行家已向幾家科技巨人徵詢收購安謀的意願。消息來源說，世界最大晶圓代工公司台積電，以及世界最大電子代工業者鴻海，都考慮收購安謀少數股權，或者加入某個財團聯手提議收購安謀。

日經指出，輝達目前已進入「較進階」的談判，有意把安謀整個買下。知情人士也透露，蘋果也曾評估收購安謀，但最後決定作罷。

安謀在全球科技產業扮演重要角色，目前全球逾90%的行動晶片都採用安謀的設計。蘋果、高通、三星、華為以及幾乎所有的晶片開發商，只要他們設計行動裝置所需的處理器晶片，都需要用到安謀的智慧財產。

消息來源說，包括台積電、鴻海和輝達在內的一些公司，已取得安謀提供的特定財務資料和預測數據，以便評估可能的收購交易或投資計畫。

台積電 鴻海

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日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

安謀收購案 傳三星參一腳

輝達併安謀案傳有進展 雙方希望未來幾周達成協議

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