快訊

疫情升溫 藝文場館、大眾運輸佩戴口罩規範一次看

三星Note20雙機上陣 升級S Pen與跨裝置整合

中央社 / 台北5日電

三星今天發表下半年旗艦機Note20系列等5款新機，主打升級的S Pen「遠端遙控 3.0」，並首創跨裝置整合PC、電視等功能，將於8月21日起在特定市場販售。

三星電子今天首度在韓國舉辦Galaxy Unpacked線上發表會直播，由三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文主持，一口氣端出5款產品，包含5G旗艦機Galaxy Note20與Note20 Ultra、平板Galaxy Tab S7與S7+、搭載血氧偵測功能的高階智慧手錶Galaxy Watch3、藍芽耳機Galaxy Buds Live、摺疊智慧型手機GalaxyZ Fold2。

其中Note20搭載6.7吋螢幕、提供8GB RAM/128與256GB ROM，搭載6400萬畫素鏡頭、3倍混合光學變焦、最高30倍高倍變焦，並搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

Note20 Ultra則搭載6.9吋螢幕，提供12GBRAM/128與256GB、512GB ROM，搭載1億800萬畫素鏡頭、5倍混合光學變焦、最高50倍高倍變焦，同樣搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

值得注意的是，這次Note20系列的S Pen功能升級，包括大幅降低延遲，有更類似在紙上書寫的體驗，新增「遠端遙控 3.0」功能，有5種新的手勢操控等，還有新增語音同步筆記功能等。

而跨裝置連結，則是Note20系列主打的亮點之一，升級的DeX無線連結功能，可將手機畫面無縫轉移到電視螢幕或顯示器，與親朋好友分享照片和影音時，能同時展開工作。

而三星這次也宣布新裝置將首次支援UWB技術，Galaxy Note20 Ultra所搭載的鄰近分享（NearbyShare）功能，讓資料分享變得更快速簡便，只需將Galaxy Note20 Ultra朝向支援UWB的其它Galaxy裝置，手機會自動列出位於裝置正前方的用戶名單，未來的UWB功能將能透過AR技術，以更高的準確度協尋物品，還能作為解鎖住家大門的數位鑰匙。

三星Galaxy Note20系列與Galaxy Tab S7系列，預計將於8月21日起於特定市場開賣。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙分享，Galaxy Note系列共有10代，目前在台銷售量累積已近320萬支，Note20正式在台銷售時間尚未出爐。

Note 三星電子 鏡頭

延伸閱讀

三星於韓國首辦線上發表會 共推出五款全新Galaxy裝置

三星搶5G及後疫情商機 發表Note 20系列等五款新品

三星旗艦機皇Note20系列亮相！還有5G平板、真無線藍牙耳機打造無縫串聯新體驗

Land Rover Range Rover Evoque 50th Limited Edition台灣限定版！升級近14萬專屬配備

相關新聞

三星於韓國首辦線上發表會 共推出五款全新Galaxy裝置

三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播，向全球展示全新產品陣容，包含Galaxy N...

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

日經新聞報導，知情人士透露，台積電與鴻海等公司都表示，對可能投資軟體銀行旗下晶片設計公司安謀（Arm）有興趣。

他納悶該去台積電「謎之職缺」面試？ 同業暴動：可以先看房啦！

晶圓雙雄之一的台積電因近日利多消息不斷，間接引領台股收盤創新高。不過有網友卻在ptt科技板Tech_job以「台積RD Thermal Engineer 面試」為題發文請教在這領域有相關工作經驗的前輩，這項職務的工作內容為何？

因應大陸拚半導體產業 國發會將提人才培育方案

中國國務院4日公布，將全力拚半導體產業，釋出免徵十年企業所得稅、加速企業上市融資等措施。台灣作為半導體重鎮，國發會主委龔...

賣佛珠也賣能量飲料！「PC大咖」宏碁究竟在想什麼？

什麼！佛珠、手鍊、精品包與能量飲料，都是宏碁賣的？！過去名揚全球的「PC大咖」宏碁難道不務本業了嗎？宏碁不斷推出生活風格商品，究竟打什麼算盤？

陸企智慧型手機AP供應商 聯發科占有率居冠

根據DIGITIMES Research分析師翁書婷調查分析，第2季陸企製智慧型手機所需AP出貨為1.7億顆，年減20....

三星5奈米出包 高通急找台積救援

法人圈傳出，高通原本交由三星代工的5奈米產品，因三星開發進度出現問題，高通近期緊急向台積電求援，將原訂在三星投產的數據機...

手機晶片戰 牽動聯發科

市場傳出高通下在三星5奈米製程的產品出現部分問題，向台積電求助支援生產。外界認為，先進製程複雜度高，開發過程難免遭遇一些...

環球晶：明年矽晶圓非常健康

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（4）日表示，下游端考量新冠肺炎疫情等不確定性因素仍在，仍規劃備妥高庫存因應...

平板出貨 終止連22季下滑

市調機構Canalys昨（4）日公布第2季全球平板電腦出貨達3,750萬台，年增26%，在連續22季下滑後，止跌回升，蘋...

PC銷售增 廣達、英業達樂

市調機構Canalys昨（4）日公布第2季全球PC（包括筆電，桌機與平板電腦）相關設備出貨量達1.1億台，年增14％，聯...

Google平價機 帶旺台系鏈

一延再延的Google平價版Pixel 4a手機終於亮相，將在9月10日正式發售。 Google 硬體副總裁彭昱鈞昨（4...

熱門新聞

三星5奈米出包 高通急找台積救援

他納悶該去台積電「謎之職缺」面試？ 同業暴動：可以先看房啦！

台塑攜手豐田 強攻風電

領三倍券 海外國民、14歲以下放寬限制

國銀海外分行 6月虧5,000萬

類出國生態圈 商機爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。