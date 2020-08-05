三星Note20雙機上陣 升級S Pen與跨裝置整合

三星今天發表下半年旗艦機Note20系列等5款新機，主打升級的S Pen「遠端遙控 3.0」，並首創跨裝置整合PC、電視等功能，將於8月21日起在特定市場販售。

三星電子今天首度在韓國舉辦Galaxy Unpacked線上發表會直播，由三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文主持，一口氣端出5款產品，包含5G旗艦機Galaxy Note20與Note20 Ultra、平板Galaxy Tab S7與S7+、搭載血氧偵測功能的高階智慧手錶Galaxy Watch3、藍芽耳機Galaxy Buds Live、摺疊智慧型手機GalaxyZ Fold2。

其中Note20搭載6.7吋螢幕、提供8GB RAM/128與256GB ROM，搭載6400萬畫素鏡頭、3倍混合光學變焦、最高30倍高倍變焦，並搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

Note20 Ultra則搭載6.9吋螢幕，提供12GBRAM/128與256GB、512GB ROM，搭載1億800萬畫素鏡頭、5倍混合光學變焦、最高50倍高倍變焦，同樣搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

值得注意的是，這次Note20系列的S Pen功能升級，包括大幅降低延遲，有更類似在紙上書寫的體驗，新增「遠端遙控 3.0」功能，有5種新的手勢操控等，還有新增語音同步筆記功能等。

而跨裝置連結，則是Note20系列主打的亮點之一，升級的DeX無線連結功能，可將手機畫面無縫轉移到電視螢幕或顯示器，與親朋好友分享照片和影音時，能同時展開工作。

而三星這次也宣布新裝置將首次支援UWB技術，Galaxy Note20 Ultra所搭載的鄰近分享（NearbyShare）功能，讓資料分享變得更快速簡便，只需將Galaxy Note20 Ultra朝向支援UWB的其它Galaxy裝置，手機會自動列出位於裝置正前方的用戶名單，未來的UWB功能將能透過AR技術，以更高的準確度協尋物品，還能作為解鎖住家大門的數位鑰匙。

三星Galaxy Note20系列與Galaxy Tab S7系列，預計將於8月21日起於特定市場開賣。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙分享，Galaxy Note系列共有10代，目前在台銷售量累積已近320萬支，Note20正式在台銷售時間尚未出爐。