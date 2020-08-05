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三星於韓國首辦線上發表會 共推出五款全新Galaxy裝置

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導
三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播，向全球展示全新產品陣容，包含Galaxy Note系列史上最精銳機種Note20系列。台灣三星提供
三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播，向全球展示全新產品陣容，包含Galaxy Note系列史上最精銳機種Note20系列。台灣三星提供

三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播，向全球展示全新產品陣容，包含Galaxy Note系列史上最精銳機種－Galaxy Note20系列和Galaxy Note20 Ultra、平板Galaxy Tab S7｜S7+、高階智慧手錶Galaxy Watch3、耳機Galaxy Buds Live，以及新世代摺疊智慧型手機Galaxy Z Fold2等，一口氣推出共五款創新裝置現身發表會。

Galaxy Note20系列與Galaxy Tab S7系列，預計將於2020年8月21日起於特定市場開賣。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，基於科技理應讓生活更加輕鬆理念，三星共推出五款全新裝置。以單一裝置而言，每一款都是功能強大的工具，整體而言，也作為Galaxy生態圈的一環，它們能完美無縫協作。

Galaxy Note20系列具備媲美電腦的作業能力，該系列共推出兩個版本：Galaxy Note20 Ultra專為追求極致表現與生產力Note愛好者而設計；Galaxy Note20則鎖定渴望在工作與玩樂上，能最大化時間效率的廣泛Note使用族群。兩版本皆是為提高效率而打造。

新登場的Galaxy Note20 系列，搭載全新的S Pen與Samsung Notes功能，強化書寫體驗，亦擴大應用至 Galaxy Tab S7｜Tab S7+。此外，三星與長期盟友Microsoft建立的深厚合作關係，讓Galaxy Note20系列與消費者的Windows PC無縫運作。

Samsung Notes能將潦草的手寫筆跡，輕鬆轉換為清楚易讀的書寫字體，能讓使用者在PDF上，加上註解並標示重點。支援同步書寫與錄音，只需點選筆記中的詞語，即可連結錄音時間點。此外，最新資料夾管理功能以直覺式的設計，讓所有筆記井然有序，得以輕鬆搜尋。

Galaxy Note20系列內建五花八門的專業級工具，不但能隨手捕捉動人畫面、創造具電影質感的影片，更帶來進化的多工處理體驗。且自9月15日起，使用者將能透過Xbox Game Pass Ultimate，在手機或平板上暢玩遊戲，自雲端（測試版）隨時存取遊戲庫，從精選的100多款高人氣遊戲中，發掘全新的挑戰，結合超大沉浸式螢幕，與三星至今最快的處理器讓Galaxy Note20系列化身一台能放入口袋的專業級遊戲機。

Galaxy Note20 Ultra首次搭載生動明亮的Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕與120Hz畫面更新率，在三星史上最佳的螢幕上展現順暢的視覺效果，並能隨使用者的瀏覽內容而自動調整，藉以最佳化電池使用時間。憑藉全天長效的智慧電池和閃電快充功能，只需短短30分鐘，即可補充50%以上電力。

此外，三星藉由推出新世代的摺疊產品－Galaxy Z Fold2，搭載兩個邊對邊、近乎無邊框的「O極限全螢幕」，封面螢幕達6.2吋，主螢幕則達7.6吋，共推出兩款絕美新色：黑（Mystic Black）與銅（Mystic Bronze）兩款新色。

。為滿足使用者對與眾不同、頂級設計的渴望，三星再次與紐約標誌性時尚品牌 Thom Browne展開跨界合作，推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition限量聯名款。

三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播，向全球展示全新產品陣容，包含Galaxy Note系列史上最精銳機種Note20系列。台灣三星提供
三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播，向全球展示全新產品陣容，包含Galaxy Note系列史上最精銳機種Note20系列。台灣三星提供
三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播一口氣推出共五款創新裝置現身發表會。台灣三星提供
三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播一口氣推出共五款創新裝置現身發表會。台灣三星提供
三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播，會中推出平板Galaxy Tab S7｜S7+。台灣三星提供
三星電子今日首次於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播，會中推出平板Galaxy Tab S7｜S7+。台灣三星提供

Note 三星電子 螢幕

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