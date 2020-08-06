智慧穿戴夯 群雄競逐

受新冠肺炎影響，消費者健康意識提高，訴求健康監測、健身的智慧穿戴裝置不畏疫情，持續保持成長態勢，除了三星，包括華碩、華為、小米、OPPO等手機大廠今年競推新智慧穿戴產品搶市。

據市調機構IDC統計，智慧穿戴產品首季出貨7,260萬支，年增29.7%，其中，智慧手表銷售略為衰退，疫情期間居家上班推升頭戴耳機及無線藍牙耳機銷量，是首季智慧穿戴表現亮麗的重要功臣。

三星在昨（5）日的新品發表會上，也同步推出兩款智慧穿戴，包括智慧手表Galaxy Watch3，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live。根據統計，首季三星穿戴裝置出貨量年增71.7%。

三星表示，今年來不管在全球或是台灣市場，智慧穿戴都有不錯的成長。因應消費者需求，Galaxy Watch3具有血壓、心電圖、血氧飽和度、跌倒等偵測功能，主要透過感測器及軟體進行運算。