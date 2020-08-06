聽新聞
test
0:00 / 0:00
智慧穿戴夯 群雄競逐
受新冠肺炎影響，消費者健康意識提高，訴求健康監測、健身的智慧穿戴裝置不畏疫情，持續保持成長態勢，除了三星，包括華碩、華為、小米、OPPO等手機大廠今年競推新智慧穿戴產品搶市。
據市調機構IDC統計，智慧穿戴產品首季出貨7,260萬支，年增29.7%，其中，智慧手表銷售略為衰退，疫情期間居家上班推升頭戴耳機及無線藍牙耳機銷量，是首季智慧穿戴表現亮麗的重要功臣。
三星在昨（5）日的新品發表會上，也同步推出兩款智慧穿戴，包括智慧手表Galaxy Watch3，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live。根據統計，首季三星穿戴裝置出貨量年增71.7%。
三星表示，今年來不管在全球或是台灣市場，智慧穿戴都有不錯的成長。因應消費者需求，Galaxy Watch3具有血壓、心電圖、血氧飽和度、跌倒等偵測功能，主要透過感測器及軟體進行運算。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言