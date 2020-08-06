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三星出擊 一口氣推五新品

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

三星力拚下半年買氣，昨（5）日一口氣亮相高階旗艦手機Note 20系列、首款5G平板Tab S7／S7+、智慧手表Galaxy Watch 3、真無線藍牙耳機Buds Live，以及折疊手機Galaxy Z Fold 2等五款新品。其中，Note 20系列入門價1,000美元（約新台幣2.95萬元）起，21日起陸續於特定市場販售，帶旺台系供應鏈出貨。 三星在台供應鏈包括大立光、神盾、GIS-KY、晶技、雙鴻、超眾等。大立光昨天股價上漲80元，收3,895元。有關新品在台灣的上市時間，仍待三星後續公布。

往年三星下半年的新品發表會，都集中火力主打Note系列新機，今年因疫情關係，除了首度採取線上發表，為迎接5G、後疫情商機，一次推出多款產品。其中，Note 20系列入門價1,000美元，大尺寸的Note 20 Ultra系列入門價為1,300美元（約新台幣3.8萬元）。

相較其他產品已可看到實品，原受矚目的折疊機Galaxy Z Fold 2，僅簡單預告螢幕展開後將達7.6吋，同時將推出黑色與銅色，9月才會再公布更多訊息。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，受疫情影響，上半年台灣整體手機市場低迷，尤其高階旗艦機更是受到衝擊。不過，隨台灣5G開台，Galaxy S20在7月的銷量，較去年同期成長35%。

另外三星7月底上市價格親民的Galaxy A51 5G與A71 5G，銷量明顯增加，同型號的4G機種銷售也不受影響。預估年底前，台灣5G手機滲透率將可突破一成，三星希望自家的5G手機銷售占比可達兩成，優於市場表現。

由於5G吃到飽的資費，比4G的門檻還高，陳啟蒙認為，今年5G市場仍將處於與消費者溝通的「教育期」，預估到明年下半年5G手機滲透率才會突破三成。

5G 三星電子 折疊手機

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