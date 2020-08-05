義隆參與聚積私募 合作搶Mini/Micro LED商機
觸控IC大廠義隆（2458）於5日公告，將參與LED驅動IC廠聚積的私募案，以每股76.8元，總金額約2.688億元，取得其約7.87％股權，將成為聚積第二大股東。
據了解，雙方還規畫由義隆於明年聚積董事會改選時，取得一席董事，後續將推出結合雙方擅長領域的產品解決方案，共同搶占市場商機。
雙方表示，將針對各自擅長的觸控、指紋辨識、顯示技術、Mini LED／Micro LED驅動IC產品進行整合，共同提供全球品牌客戶適合的解決方案。義隆董事長葉儀晧說，未來雙方可能推出三種產品方案，進度最快的可能是NB應用方面，結合聚積Mini LED驅動IC，與義隆LTDI晶片的方案，預計最快明年初可開始送樣。其次是在智慧顯示螢幕方面，可以聚積的Mini LED驅動IC，結合義隆的觸控方案，甚至可以支援觸控筆。至於智慧表應用，難度較高，但也可能最亮眼，是用聚積的Micro LED驅動方案，結合義隆的時序控制IC，並可整合其觸控與指紋辨識功能，預計可能1年後將有初步成果可展現。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言