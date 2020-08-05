義隆參與聚積私募 合作搶Mini/Micro LED商機

觸控IC大廠義隆（2458）於5日公告，將參與LED驅動IC廠聚積的私募案，以每股76.8元，總金額約2.688億元，取得其約7.87％股權，將成為聚積第二大股東。

據了解，雙方還規畫由義隆於明年聚積董事會改選時，取得一席董事，後續將推出結合雙方擅長領域的產品解決方案，共同搶占市場商機。

雙方表示，將針對各自擅長的觸控、指紋辨識、顯示技術、Mini LED／Micro LED驅動IC產品進行整合，共同提供全球品牌客戶適合的解決方案。義隆董事長葉儀晧說，未來雙方可能推出三種產品方案，進度最快的可能是NB應用方面，結合聚積Mini LED驅動IC，與義隆LTDI晶片的方案，預計最快明年初可開始送樣。其次是在智慧顯示螢幕方面，可以聚積的Mini LED驅動IC，結合義隆的觸控方案，甚至可以支援觸控筆。至於智慧表應用，難度較高，但也可能最亮眼，是用聚積的Micro LED驅動方案，結合義隆的時序控制IC，並可整合其觸控與指紋辨識功能，預計可能1年後將有初步成果可展現。