新普7月營收67.93億元 續創今年新高
電池模組龍頭新普（6121）公布7月營收為67.93億元，年增5.25%、月增1.6%，單月營收續創今年單月新高，累計今年新普前7月營收為408.5億元，年增8.7%。
新普對第3季營運看法樂觀，加上上半年相對疲弱的兩輪電動車市場，在本季第3季可望展現爆發力，加上品牌新產品陸續出貨，新普樂觀看待第3季營運，第3季營收可望再度優於第2季。
新普董事長宋福祥日前表示，多年來在鋰電池模組深耕有成，為筆記型電腦、智慧型手機等資訊產品鋰電池模組的龍頭，持續穩定獲利，帳上累計不少現金，用於投資新事業並積極轉型。除了二輪電動車市場將持續維持高度成長外，因應智慧雲及公有雲需求快速上升，與不同產業別客戶合作，擴增大型企業及中小型企業伺服器相關產品開發，將是未來營收增加主要區塊。
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