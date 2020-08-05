邑錡7月營收4,556萬元 月增27.5%

縮時相機大廠邑錡（7402）7月合併營收4,556萬元，月增27.5%。累計今年前七月營收2.18億元，年減43.79%。邑錡表示，受惠歐洲市場復工效應，自有品牌Brinno業務逆勢成長，帶動營收優於去年。

至於創新ODM業務，邑錡表示，隨著全球經濟市場漸趨穩定，供應鏈與客戶拉貨已逐步回歸正軌。自有品牌Brinno部分，受惠由德國領銜的歐洲隊逐步復工，及泛亞與北美市場經濟活動重啟，同步呈現銷售回穩表現，在過往為小淡季的暑假期間打破傳統，創造近三年來的銷售高點，年成長43.3%。

新品Brinno BARD創意套組已正式銷售，套組包含BAC2000縮時相機及創意固定支架，滿足使用者在不同環境之取景需求，提供創意工作者完整縮時攝影解決方案，輕鬆創造出具吸引力之行銷影片，期能在經濟活動尚未完全解封之際，協助創意工作者強化網路社群與品牌之經營。

創新ODM部分，主要客戶Vernier學術領域智慧裝置新機種已小批量試產出貨，視市場需求反應有望於年底追加訂單；另一美國新創加密儲存設備產品，主要零組件供應商已恢復產能並全力衝刺生產交貨，在疫情期間帶來一絲曙光引領ODM業務表現較上月成長達42.2%；此外，美國軍工客戶微光影像裝置，以及Brinno自有ASIC晶片，目前仍如期按照進度開發，有助於明年貢獻營運動能。

雖然全球疫情仍不明朗，但多國之經濟活動已逐步解封，邑錡團隊仍持續與全球經銷商保持溝通，確保雙方能正常營運，以維護股東、公司與員工之權益。自有品牌OBM業務，積極投入資源開發新一代縮時相機使用平台，並攜手經銷商利用開發工具發掘更多建築市場商機；再加上創新ODM業務團隊已逐步擴增業務接案能力，積極開發更多接案機會，將有助於未來創造良好營運表現。