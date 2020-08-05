快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

邑錡7月營收4,556萬元 月增27.5%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

縮時相機大廠邑錡（7402）7月合併營收4,556萬元，月增27.5%。累計今年前七月營收2.18億元，年減43.79%。邑錡表示，受惠歐洲市場復工效應，自有品牌Brinno業務逆勢成長，帶動營收優於去年。

至於創新ODM業務，邑錡表示，隨著全球經濟市場漸趨穩定，供應鏈與客戶拉貨已逐步回歸正軌。自有品牌Brinno部分，受惠由德國領銜的歐洲隊逐步復工，及泛亞與北美市場經濟活動重啟，同步呈現銷售回穩表現，在過往為小淡季的暑假期間打破傳統，創造近三年來的銷售高點，年成長43.3%。

新品Brinno BARD創意套組已正式銷售，套組包含BAC2000縮時相機及創意固定支架，滿足使用者在不同環境之取景需求，提供創意工作者完整縮時攝影解決方案，輕鬆創造出具吸引力之行銷影片，期能在經濟活動尚未完全解封之際，協助創意工作者強化網路社群與品牌之經營。

創新ODM部分，主要客戶Vernier學術領域智慧裝置新機種已小批量試產出貨，視市場需求反應有望於年底追加訂單；另一美國新創加密儲存設備產品，主要零組件供應商已恢復產能並全力衝刺生產交貨，在疫情期間帶來一絲曙光引領ODM業務表現較上月成長達42.2%；此外，美國軍工客戶微光影像裝置，以及Brinno自有ASIC晶片，目前仍如期按照進度開發，有助於明年貢獻營運動能。

雖然全球疫情仍不明朗，但多國之經濟活動已逐步解封，邑錡團隊仍持續與全球經銷商保持溝通，確保雙方能正常營運，以維護股東、公司與員工之權益。自有品牌OBM業務，積極投入資源開發新一代縮時相機使用平台，並攜手經銷商利用開發工具發掘更多建築市場商機；再加上創新ODM業務團隊已逐步擴增業務接案能力，積極開發更多接案機會，將有助於未來創造良好營運表現。

邑錡

延伸閱讀

新款27吋iMac登場 升級10核 SSD、Retina 5K螢幕成標配

逐步解封疫情升 烏克蘭捷克單日新增確診破紀錄

移工、外籍生聚會處戴口罩？鄭文燦持保留：跟中央討論

Olympus更新E-M10 Mark IV 增加自拍觸控操作、五軸機身防震與新感光元件

相關新聞

環球晶獲利亮眼 上半年每股賺14.42元

環球晶昨（4）日公布第2季財報，受惠醫療、遠距應用帶動，加上客戶急於建立安全庫存，單季稅後純益季增18%、達33.97億...

精測上半年EPS 12.57元 寫同期新高

晶圓測試板卡大廠精測（6510）昨（4）日公布半年報，第2季因訂單需求強勁，單季稅後純益2.33億元，季增三成，每股純益...

亞昕 每股稅後虧損0.12元

亞昕國際（5213）昨（4）日公告半年報，上半年因僅有分回總銷15億元「翠峰」部分款項持續在今年入帳，以致上半年稅後虧損...

M31 每股純益3.97元

矽智財業者M31（6643）高速傳輸需求增加，營運進入收割期，昨（4）日公布第2季稅後純益6,447萬元，季增8.4%、...

宏捷科營收月減1% 迎接旺季

砷化鎵廠宏捷科（8086）昨（4）日公告7月營收2.81億元，月減1.3%、年增43%。今年前七月合併營收19.34億元...

台翰 上半年EPS 2.47元

塑膠射出廠台翰（1336）昨（4）日公告半年報，因新冠肺炎疫情影響，拖累客戶拉貨力道，本業淨損1,432萬元，但因4月處...

韋僑每股純益1.48元 同期最佳

電子標籤廠韋僑（6417）昨（4）日公告財報，上半年合併營收5.06億元，年增8.4%；毛利率28.19%，年增1.59...

安碁資訊 每股賺2.07元

資安服務商安碁資訊（6690）公告第2季財報稅後純益達1,800萬元，季增12.31%、年增23.92%，每股純益1.1...

原相 上半年每股賺4.01元

原相（3227）受惠宅經濟需求帶動，上半年遊戲機、滑鼠出貨量大增，上半年稅後純益5.43億元，較去年同期大增184%，每...

泰博 上半年賺逾一股本

泰博（4736）昨（4）日公告第2季獲利，第2季稅後純益約7.34億元，較去年同期1.31億元，大幅增加460%，每股稅...

明揚 每股淨損0.21元

高爾夫球代工龍頭明揚（8420）昨（4）日公布第2季財報，受新冠肺炎疫情擴散、客戶群拉貨大減影響，單季虧損1,058萬元...

外資砍信驊目標價

信驊（5274）第2季賺近一個股本，但7月營收放緩，摩根士丹利、摩根大通最新報告均調降目標價，分別從1,660元降到1,...

熱門新聞

美系外資喊百元+國家隊進場 欣興股價衝20年新高

半導體三雄齊漲…電子股夯 融資瘋搶

林郭文艷申報轉讓大同持股6,300張 引起外界關注

百元不是夢！外資看欣興 喊到100元

台股為何強勁？ 財長蘇建榮：有兩因素

中美晶、宏捷科重訊待公布 8月6日暫停交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。