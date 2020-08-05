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瑞昱Q2毛利率、單季及上半年獲利 攀上歷史高點

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

網通晶片廠瑞昱（2379）法說會捎佳音，第2季財報令人驚艷，不論單季毛利率、單季或上半年獲利均改寫歷史新高，單季每股純益3.97元，上半年每股稅後純益7.18元。副總黃依瑋指出，第2季因疫情居家工作帶動PC類、無線網路等需求成長動能持續所致；展望第3季審慎正向，客戶端對瑞昱五大產品線需求動能依舊，上半年表現不如預期的TWS、TV也在下半年出現需求反轉向上，下半年表現將優於上半年。

瑞昱第2季因產品組合優化，毛利率44.8%，攀上歷史高點，單季稅後純益20.28億元，季增24.3%、年增9.9%，每股稅後純益3.97元；累計上半年稅後純益36.59億元，年增13.5%，每股稅後純益7.18元，雙雙創下歷史新高。

黃依瑋表示，第2季營收創下新高，反應瑞昱營運動能不僅未受疫情影響，反因居家上班需要更好連線解決方案，PC／NB等裝置連線的產品直接受惠，PC與非PC類比重，從第一季的27%比73%，到第二季的34%比66%，PC類、無線網路表現優於預期，而消費性及物聯網產品則較預期遜色；第二季庫存周轉天數較上一季增加9天至89天，主要因市場的不確定性，備料因應市場變化所致。

展望第三季，他表示，考量全球疫情及國際情勢變化，第三季是審慎正向，不過，客戶對瑞昱各產品需求動能依舊，無線網路、乙太網路、交換器等第三季營運持續往上，直至2021年都仍有成長空間。

上半年表現低於預期TV部分，他表示，TV第三季營運將出現反轉，尤其在北美市場，2020年全球電視市場仍溫和下滑，不過，瑞昱今年仍會較去年成長，主要因市占率提升。TWS也在第三季出現需求反轉向上，榮景會持續到2021年，瑞昱新技術低功耗、主動抗噪功能，後面還有新應用推出。

此外，瑞昱公布7月合併營收69.35億元，月增14.08%、年增 40.04%，連續2個月創歷史新高紀錄；累計前7月營收402.01億元，年增21.94%。他解釋7月營收大增，係因第二季PC、無線網路、交換器需求成長動能持續所致。瑞昱5日收盤價站上400元大關，漲幅0.5%。

瑞昱 營收

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