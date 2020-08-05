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台灣大搶進智慧城市展 強打智慧製造、智慧球場

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

受到疫情影響，智慧城市展首度以線上形式舉辦，台灣大哥大共襄盛舉，打造智慧製造及智慧球場等應用，展出針對倉儲及工廠等場域量身打造的維安AI「虛擬守衛」，用於醫療技術教學的AR遠端設備維護等，顯示台灣大超5G應用軟實力，要助力台灣產業轉型升級。

由台北市電腦公會等單位主辦的「智慧城市展」，今年改以「2020智慧城市線上展 Smart City Online」形式，於即日起至12月31日數位展出。台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，台灣大今年參與智慧城市展，結合台灣大5G生態圈，展現與國內外一流廠商持續建構5G+AIoT技術的成果，運用台灣大資通訊軟實力與合作夥伴的資源垂直整合，開發全面且多元的解決方案後整場輸出至海外。

吳傳輝表示，隨著現代人重視維安，台灣大佈局「虛擬守衛」，安裝AI攝影機，通過5G連接至雲端進行即時影像辨別，並透過監控平台與手機App互連，以達到即時告警，對廠區或倉儲物流業等有很大助益。同時在智慧倉儲領域也展現多元應用，台灣大針對園區內進出的車輛、貨物及人員行為，進行AI影像辨識分析，設計出運送貨物的最短路線，提升揀貨、理貨的效率，降低員工處理貨物的時間，協助企業進行園區管理，提高倉儲園區營運效率與降低管理成本。

另外，台灣大表示，倉儲園區中的送貨機器人，亦可利用台灣大5G技術，搬運貨物至指定揀貨工作站，在場域內自由穿梭、避開障礙物，協助工作人員完成搬運作業，大幅提高工作效率。

因應疫情帶動的遠端工作風潮，台灣大表示，更提供「AR遠端設備維護」，透過5G網路，讓現場工作人員於作業時利用AR智慧眼鏡與遠端專家溝通，可即時獲得專家反饋與指導，並運用於醫療技術教學或工廠設備維護等情境。　

智慧球場方面，台灣大表示，結合台灣固網、富邦育樂、MOMOTV等集團力量，將新莊棒球場打造成國內首座智慧球場，並展示多項創新應用，如透過動態人流感測技術，提供球場維安管控需求；同時也替球迷量身打造嶄新的娛樂觀賽體驗，提供高畫質4K全景直播服務、精彩動作的3D回放、AR擴增實境展演，以及高沉浸感的虛擬棒球遊戲等應用，徹底顛覆球迷對球賽既定印象，以提高球迷進場意願。

台灣大哥大 5G 智慧城市

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