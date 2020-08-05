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他納悶該去台積電「謎之職缺」面試？ 同業暴動：可以先看房啦！
晶圓雙雄之一的台積電因近日利多消息不斷，間接引領台股收盤創新高。不過有網友卻在ptt科技板Tech_job以「台積RD Thermal Engineer 面試」為題發文請教在這領域有相關工作經驗的前輩，這項職務的工作內容為何？
原po在ptt貼文表示自己收到台積電竹科RD Thermal Engineer的面試邀約，但是在面試邀約通知上只提供少少的資訊，網路搜尋也查不到什麼資料，從職務說明猜測可能跟3D IC有關，所以發文希望有相關職務經驗的前輩，能提供有關工作內容參考。
原po的貼文一岀，網友們紛紛留言回應表示「好像就是掛在3DIC單位底下的，好像是GG唯二的熱工程師」、「應該和台積電正在發展的封測有關」、「看JD就是處理封測相關的東西了吧，台積電這幾年推封測應該是蠻用力的」，也有網友直接解惑「封裝熱模擬分析」，更有網友表示「已羨慕」、「先聯絡房仲」、「先去看房」或是建議「特斯拉先訂了」。
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