佳世達7月營收144億元 續創歷來同期新高

佳世達（2352）今（5）日公布，7月合併營收144億元，續創歷來同期新高，月減7%、年增 6.2%。累計前7月合併營收為972億元，較去年同期成長2.8%。

佳世達表示，雖然有新冠肺炎的挑戰，佳世達7月合併營收仍連續第六個月創同期新高，主要仍來自新增聯合艦隊成員包括聚碩、勝品、羅昇、國韶等聯防奏效，疫情後客戶數位轉型的需求趨勢明顯，也藉由投資藥用酒精領導廠商國韶，服務醫療院所及零售業、家戶用等降低感染與清潔消毒需求。

佳世達指出，上月底已完成對明泰的公開收購案，集團綜合持股達42.8%，13日將舉行法人說明會，說明未來營運展望。全球疫情仍舊嚴峻，佳世達藉由聯合艦隊策略，持續強化價值轉型，朝醫療、解決方案等高附加價值事業布局。