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遠傳加入台新生活金融生態圈 提供專屬影音娛樂優惠

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

遠傳（4904）表示，近年致力於推動數位化轉型，今年以「創新升級，轉型再造」為目標，將「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)做為轉型及升級的核心技術與能力，期望帶動新經濟營運成長，同時在消費者服務面向上，也積極尋求創新機會，與不同產業夥伴策略合作，提供消費者全方位的服務。

遠傳5日參與台新銀行「生活金融生態圈」記者會，成為台新串連生活場景之金融生態圈的重要合作夥伴之一，在台新銀行「Richart Life」 App中提供專屬台新客戶的影音娛樂優惠，攜手提升客戶服務體驗，再創新局。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，台新銀行是遠傳重要的合作夥伴，雙方自2018年合作推出台新遠傳friDay聯名卡，到今年遠傳friDay 57與Richart的存錢合作計畫，都在為提供消費者更完整的線上線下支付及金融服務布局。遠傳此次加入台新銀行「生活金融生態圈」Richart Life，提供消費者專屬的影音娛樂優惠，期望透過雙方資源與產品優勢加成，擴大彼此數位版圖，也期待5G時代來臨後，未來的新金融生活服務模式能夠再進化，滿足消費者食、衣、住、行、生活及金融各方面不斷改變的需求。

遠傳表示，除與台新銀行的合作，遠傳在5G新世代的策略布局，也持續深耕雲端、資安以及「大人物」，透過智能服務的提供，以及與縣市政府、企業的合作，以新經濟帶動營運成長，進一步提升客戶優質網路體驗及創新的應用服務。在服務消費者方面，遠傳持續由跨業結盟中尋求轉型契機，不但已與路易莎咖啡合作數位體驗咖啡館，並與7-ELEVEN連銷商店合作，攜手轉型拓展客源，更整合遠傳全台實體門市、行動客服app、網路門市、客服中心等線上線下通路，讓消費者無論在實體便利服務或虛擬智慧生活，都能獲得一致性的服務與銷售體驗。

根據市調機構Comscore MMX今年5月統計顯示，全台線上影音使用率已高達93.8%，為滿足廣大消費者不同的觀影需求，遠傳表示，friDay影音透過不斷擴大內容廣度，從在地獨家影劇、擁有六大片商電影，以及與各產業龍頭企業的異業合作，在兩年內活躍用戶數成長5倍。

5G商轉後，遠傳friDay影音再推出明星多視角功能，引進跨國表演性唱跳節目，增加內容豐富度，此次透過與台新銀行的進一步合作，預期也將成為年輕新用戶的成長動能。歡慶台新銀行「Richart Life」 App正式上線，遠傳friDay影音特別提供台新銀行用戶獨享優惠，8月31日前登入App指定頁面，即可現領遠傳friDay影音7天免費體驗序號，盡享上萬部影劇看到飽。

遠傳 台新 生態

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