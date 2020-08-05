亞洲‧矽谷推動有成 去年物聯網產值1.31兆元創新高

國發會主委龔明鑫今（5）日表示，亞矽計畫推動有成，我國物聯網產值在2019年再創新高，已達新台幣1.31兆元，並協助78家新創成功募資200萬美元以上，期待未來台灣能在全球物聯網領域扮演關鍵性角色。

龔明鑫今日赴桃園訪視亞洲‧矽谷計畫執行中心時指出，亞洲‧矽谷計畫自2016年9月起推動，迄今將近4年，不僅2018年我國物聯網（IoT）產值首度突破新台幣兆元，2019年更續創新高至1.31兆元（436億美元），全球市占率也從2018年的4.24%成長到2019年的4.33%，未來應可順利達成亞洲‧矽谷方案所訂的2025年全球市占率達5%的既定目標。

龔明鑫表示，隨著AI、5G等技術的快速興起，物聯網結合這些前瞻科技將發展出更多的創新應用，未來透過亞洲‧矽谷計畫的積極推動，台灣將能在全球物聯網領域扮演關鍵性角色。

此外，龔明鑫也強調，後續政府將加強協助新創事業的成長及出場，例如與大企業合作促成外部創新、提供多元出場管道等，協助國內新創事業。