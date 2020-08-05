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微軟：大中華區人工智慧成熟度 台灣企業普遍偏低

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
微軟表示，大中華區人工智慧成熟度 台灣企業普遍偏低。微軟/提供
微軟表示，大中華區人工智慧成熟度 台灣企業普遍偏低。微軟/提供

微軟發布《大中華區人工智慧成熟度調查》報告指出，大中華區有70%的企業高階主管表示，人工智慧已經是組織十分重視的議題，卻僅有22%的非管理階層認可此為普遍話題，其中台灣企業的內部落差尤其嚴重。90%的受訪企業對人工智慧的關注集中在高階管理層，在執行員工方面關注度只剩10%，顯示人工智慧對於大多數台灣企業來說，還停留在戰略層面，顯示AI仍未全面普及。

《大中華區人工智慧成熟度調查》針對中國、台灣、香港澳門共116間企業員工進行調查後發現： 人工智慧成大中華區產業發展關鍵，但僅3成企業邁入相對成熟階段。 72%的大中華區受訪企業相信，人工智慧將在5年內對產業產生深遠影響，特別是醫療健康、金融、資訊通訊科技與媒體及零售等產業。

大中華區企業的人工智慧成熟度普遍不高，66%的企業仍處在計畫和試行等探索階段。其中，台灣受訪企業在此階段的比例高達70%，只有不到30%正積極將人工智慧投入流程中使用；而認為自身成熟度高、已能利用人工智慧處理高階任務的台灣企業則僅有5%，此一比例略高於大中華區的4%。

受訪企業認為，要成功部署與應用人工智慧，須具備「數據管理」、「高階分析」、「新興技術」、「敏捷開發」、「應用場景識別」、「資訊及網路安全」、「企業創新管理」，與「人工智慧領導力」等八大核心能力。

台灣受訪企業對人工智慧領導力的自評分（3.4）高於大中華區平均水準（3.2）；但創新管理能力則仍需加強，只有60%的台灣受訪企業自認，在此方面的能力高於3分（總分為5），遠低於香港及澳門的87%。

人工智慧 香港 澳門

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