環宇全球屢罰不改 公平會加罰160萬、令停止銷售
公平會今（5）日召開委員會審議有關環宇全球有限公司從事多層次傳銷違法行為，即便過去已開罰360萬元鉅款，但由於環宇全球仍持違法經營，因此今日決議再加罰160萬元罰鍰，並要求環宇全球停止違法更換傳銷制度內容、參加契約內容及銷售服務等行為。
公平會在2018年就已經認定環宇全球違反《多層次傳銷管理法》多項規定，包括未向參與會員締結書面契約、參加契約內容不僅不符法令規定，而且還不利於個人會員等。2016年檢方也依違法事證起訴環宇公司負責人。
據公平會調查結果，環宇全球的傳銷制度、參加契約及銷售服務內容，至今都維持都跟當初來台報備資料不符的版本，包括以美金發放各項獎金、要求傳銷商填寫會員資格申請書、提供要求會員以美金價格繳交服務費用等。
公平會表示，雖然2018年就已經裁罰，但環宇全球直到2019年6月左右，才停止前述違法行為，因此這次調查後，仍決議依法再加罰160萬元罰鍰，並令該公司立即停止有關變更傳銷制度、傳銷商參加契約內容、銷售服務等違法行為。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言