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環宇全球屢罰不改 公平會加罰160萬、令停止銷售

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

公平會今（5）日召開委員會審議有關環宇全球有限公司從事多層次傳銷違法行為，即便過去已開罰360萬元鉅款，但由於環宇全球仍持違法經營，因此今日決議再加罰160萬元罰鍰，並要求環宇全球停止違法更換傳銷制度內容、參加契約內容及銷售服務等行為。

公平會在2018年就已經認定環宇全球違反《多層次傳銷管理法》多項規定，包括未向參與會員締結書面契約、參加契約內容不僅不符法令規定，而且還不利於個人會員等。2016年檢方也依違法事證起訴環宇公司負責人。

據公平會調查結果，環宇全球的傳銷制度、參加契約及銷售服務內容，至今都維持都跟當初來台報備資料不符的版本，包括以美金發放各項獎金、要求傳銷商填寫會員資格申請書、提供要求會員以美金價格繳交服務費用等。

公平會表示，雖然2018年就已經裁罰，但環宇全球直到2019年6月左右，才停止前述違法行為，因此這次調查後，仍決議依法再加罰160萬元罰鍰，並令該公司立即停止有關變更傳銷制度、傳銷商參加契約內容、銷售服務等違法行為。

環宇 公平會 金價

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