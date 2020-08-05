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研華公開求親 劉克振：高度意願投資工業電腦同業

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠研華（2395）找「親家」！董事長劉克振跟台灣同業喊話，研華有高度意願投資工業電腦廠，但不是合併、而是部分股權投資，透過研華的投資，一來可以協助同業降低成本，二來也可透過集團加值提升本益比

研華今（5）日舉行法說會，劉克振認為，IPC產業是高度碎片化市場，現在台灣上市櫃廠商有10幾家，台灣佔全球很大的比例，但因市場已經成熟，整併是必然的趨勢。

研華過去兩三年投資焦點不在同業，但現在策略改變，除了維持既有投資策略外，也公開向台灣工業電腦同業喊話，有意做部分股權投資。

劉克振表示，研華有高度意願投資同業，但不是雙方合併、而是部分股權投資，現在市場大多是買了股權合併，但研華不想這樣，主要是因IPC是碎片化市場。

研華未來企圖是財報整合及部分股權投資，他舉例，研華投資同業，後者可享有成本降低及透過集團加值提升本益比兩大好處。

在降低成本部分，劉克振分析，首先一大好處是提升毛利率，IPC產業平均毛利率約20-40%，研華因採購量夠大，可協助投資的同業廠商降低採購成本，透過共同採購，有信心提升投資的廠商毛利率5%。其次，則是研發共享，藉此降低成本。但業務不要合併，主要還是因IPC是個碎片化市場。

劉克振表示，第二則是透過集團加值提升本益比，由於研華本益比相對同業高，研華透過軟體加值，已經帶領不少子公司進入解決方案，相反同業切入的不多。

研華 劉克振 本益比

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