賣佛珠也賣能量飲料！「PC大咖」宏碁究竟在想什麼？

什麼！佛珠、手鍊、精品包與能量飲料，都是宏碁賣的？！過去名揚全球的「PC大咖」宏碁難道不務本業了嗎？宏碁不斷推出生活風格商品，究竟打什麼算盤？

神父高褔南主持祝聖儀式，一邊祝禱、一邊潑灑聖水，前副總統陳建仁伉儷與教友手劃聖號。宏碁主管低頭不語，神情肅穆。

場景不是天主教堂，而是汐止的宏碁總部大樓，宏碁子公司「酷碁」近日攜手天主教宗座傳信善會，共同發表「易付十字架一卡通手鍊」。

與教會合作開發十字架一卡通手鍊，還有同仁「差點受洗」

宏碁共同營運長、酷碁董事長高樹國表示，本次克服了NFC（近距離無線通訊）的線圈體積問題，才得以將一卡通支付功能，藏在小指大小的手鍊吊飾中。

對於再度推出獵奇新品，高樹國表示公司並非譁眾取寵，而是去真的認識教友的需求，頻繁拜訪教會，甚至還有同仁「差點受洗」。

當天，前副總統陳建仁及許多天主教神父為新品及宏碁獻上祝福，也證明高樹國及酷碁團隊極力滿足教友需求一事，所言不虛。

而宏碁董事長陳俊聖，當日出席活動，也不忘再度闡釋要將宏碁打造為「生活風格品牌」，讓宏碁試圖滿足大眾不同生活風格下的不同需求。

以這次新品為例，正是專攻配戴飾品凸顯對信仰光榮，而又講求便利的天主教友。

PC成長活力不在，報復性發表新品、點燃新引擎！

如此就不難解釋宏碁獵奇新品連發背後的營運戰略目的。繼2017年智慧佛珠、2019年玫瑰經念珠後，今年7月宏碁集團也在解封後「報復性」發表新品。

7月初上市的能量飲、膠原蛋白飲回防耕耘已久的電競領域使用者；而十字架一卡通手鍊，則完善天主教產品生態系。

放大營運角度檢視，宏碁力推各種酷炫新品，則是因本業PC的大環境長期不振。

儘管近期因遠距工作、教育，讓PC需求起飛，但中長期如何找到宏碁的成長動能、開發新的獲利引擎，仍是重要課題。

宏碁每次發表獵奇新品，總引來PTT鄉民訕笑，但陳俊聖可不是鬧著玩的，更拿得出成績示人。

陳俊聖一手將宏碁新事業的營收占比，從他剛上任時的不到6％，拉到如今約15％、超過300億元的營收規模。

宗教、包包產品齊發，飲料業績更讓人跌破眼鏡！

而談起一手培育茁壯的生活風格產品時，陳俊聖眼神帶笑。

目前，宏碁電競子品牌Predator的包包，不同款式合計達到數十萬級銷售規模，陳俊聖特別強調「這不是買電腦送的，是買的！」。

而宏碁飲品銷售業績也讓人跌破眼鏡。膠原蛋白飲三天售罄，能量飲銷售也意外地好。

陳俊聖大嘆「早知道就多訂一點」，而飲料事業「不是太瞎」，可被接受。受此激勵，陳俊聖表示目前也正在開發針對不同地區、客群的新飲品。

有趣的是，本次十字架一卡通手鍊，是要透過捐獻教會獲得，宏碁拿不到一分一毫，陳俊聖本人也說「不靠信仰賺錢」。

難道新品開發團隊勞碌奔波，只為單純做善事？

陳俊聖說，確實是善念驅動而發起，但宏碁宗教產品養出來的用戶，可能也會因公司形象而購買其他宏碁產品，「這是善向循環，那賺錢就很自然。」

新事業打得火熱，專家多半也看好宏碁的決心與發展。

矽谷科技創投家鄭志凱表示，相比於台灣保守的企業文化，宏碁願意跨出進軍宗教的企圖讓人值得嘉許。

在跨業經營上，鄭志凱認為「綜效是兩面刃」，可以節省成本，也可能是包袱。例如，經營新事業要跳脫產線、部門思惟，因此直接成立新公司去闖蕩，會更有潛力。

食品工業發展研究所研究員王素梅則提到，台灣能量、膠原蛋白飲市場成熟、競爭十分激烈。因此，合作夥伴的協助，對新進者至關重要。

她指出，宏碁飲料分別由泰山監製、大江生醫代工，製程、品管不是問題。重點是，要與消費者加深連結、擴張市場，而這方面若有合作夥伴提供火力支援，也會讓業務更加穩健。

此外，IDC智慧終端系統研究副總監嚴蘭欣認為，公司內部的競賽、發表，與跨部門、有彈性小團隊的參與，更能激發出公司內的創業火花。

不過，新品推出後更需要持續優化生態系，才能讓社群熱度保溫，這也是宏碁力拚新事業的最大挑戰！

（作者／ 毛凱恩 本文出自2020.8.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）