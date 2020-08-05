宏達電、中華電攜手 整合服務平台、攻5G新娛樂領域

宏達電（2498）、中華電今（5）日宣布簽署2020年度合作備忘錄，鎖定5G產業發展進行全方位合作及共同研發，首創VIVEPORT內容訂閱服務平台整合Hami應用服務，進攻5G新娛樂領域商機。

宏達電董事長王雪紅表示，「HTC創新橫跨各科技領域，並創下許多全球第一與創新，隨著5G到來，持續致力於整合 VR、AR、5G、人工智慧AI 及區塊鏈技術，積極攜手中華電進行全方位合作，提供消費者最佳5G體驗，合作開發企業客戶專屬 VR應用，共同創造VR企業、ICT及物聯網商機，達成雙贏目標」 。

中華電董事長謝繼茂表示，「中華電宏觀布局，打造國內5G產業再升級，以擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，攜手HTC結合VIVE Focus VR裝置與Viveport平台，提供消費者享受身歷其境的4K、VR內容，持續發展各種VR應用服務，延伸5G產業鏈應用」。

中華電表示，到中華電服務據點申辦Viveport Infinity無限下載VR訂閱服務內容，可享24種類型、數千款內容無限玩，搭配精采5G方案，月付1,399元、綁約30 個月，VIVE Focus 優惠價990元輕鬆入手。

中華電針對5G用戶推出全新Hami VR服務，內容包含獨家引進在韓國詢問熱度高的4K VR影片，及震撼的360度太陽馬戲團全景表演秀，消費者可至全台11家中華電5G應用服務體驗門市，搭配VIVE Focus體驗最新Hami VR應用服務及精選Viveport VR內容。