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友達SID顯示周 秀出高階醫療、宅經濟面板應用

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
友達系列超高刷新率高階電競面板。圖／友達提供
友達系列超高刷新率高階電競面板。圖／友達提供

2020年COVID-19新冠肺炎蔓延全球，除了對全球經濟帶來重大衝擊外，也催化醫療、宅經濟、遠距辦公等商機發酵。今年受疫情影響，全球顯示技術盛會2020 SID顯示周（Display Week 2020）由實體展改為線上舉行，友達也藉此平台秀出全系列領先面板技術，如開發高像素輕量化軟性X光感測器，是疫情期間不可或缺的行動醫療利器；在宅娛樂需求帶動下，友達推出一系列超刷新率電競面板，讓玩家享受流暢零延遲的遊戲快感。

此外，友達超前部署次世代顯示技術，展示全系列採用全彩主動式Micro LED車用面板，包含領先業界將高解析度柔性Micro LED技術導入車載應用，於行車資訊影像品質、汽車內裝設計靈活度等方面發揮優勢。運用噴墨印刷技術開發的17.3吋OLED面板，不僅保留OLED面板高對比、廣色域、高刷新率與輕薄外觀等特性，更有效降低生產成本及提高材料使用率，為下一世代備受矚目的先進綠色製程技術。

• 高解析、高對比、廣色域醫療面板打造精準診斷利器

進入後疫情時代，對於醫療影像品質的要求標準更為提升。友達開發一系列醫療顯示面板應用於超音波、成像造影、內窺及手術等，亦結合TFT製造優勢，延伸開發高品質X光軟性感測器，透過友達特有之光電轉換技術，低劑量使用仍可提供高品質的成像效果，相較於傳統底片，可大幅降低人體接收之輻射劑量，而X光軟性基板輕量化與耐衝擊的產品特性，更可大幅提升醫護人員於移動式醫療即時服務的便利性。

友達領先全球開發採用Mini LED背光技術之32吋手術用醫療面板，為達真實純黑畫面呈現與高亮度、超高對比的手術使用需求，具備業界領先之2304調光分區，其真實純黑畫面讓醫師執行內視鏡、腹腔鏡等低侵襲手術時，完美聚焦在醫療目標上，亦針對色域進行最適化調校，真實呈現人體組織及血液層次與細微差異。21.3吋直式診斷專用醫療面板具高亮度、高對比及窄邊框設計，強調順暢的灰階連續性畫面表現，用於放射醫學及乳房造影等，協助醫生做精準病兆診斷。

• 超高刷新率電競顯示器 提升宅娛樂新境界

全球宅經濟趨勢下，帶動遊戲娛樂產業興起，電競顯示器的刷新率也一路往上攀升。友達展出全球最高刷新率17.3吋Full HD 300Hz Mini LED電競筆電面板，以及27吋超高刷新率QHD 240Hz電競監視器面板，成功的突破畫質與速度互相牽制的技術限制，展現清晰流暢的動態影像。另一款17.3吋UHD 4K電競筆電面板，將Mini LED背光技術與超高刷新率技術結合，高精細畫質符合VESA DisplayHDR1000最高等級，清楚呈現暗部場景的所有細節，讓玩家在競速和第一人稱射擊遊戲中，掌握關鍵致勝速度。

在宅經濟持續發酵下，家用智慧電視也延伸到成為遊戲、電影等多媒體影音串流媒介，友達8K無邊框超高屏占比電視面板具備120Hz高刷新率，同時整合8K（7680 x 4320）超高解析度、QD量子點廣色域及HDR超高動態範圍技術，除了以無邊際大型螢幕呈現完美沉浸式視野，亦可滿足運動賽事及電玩遊戲等需求，展現流暢無殘影的高畫質動態影像。

此外，針對行動商務人士，友達利用獨特的可調式背光技術，推出可切換式14吋筆電面板，在大於45度視角提供足夠的黑態，可一鍵將大視角畫面設為隱藏模式，隨時保障機密資料的安全。

• 次世代顯示技術 勾勒未來智慧車載新風貌

友達不斷強化競爭領先優勢，率先將高解析度柔性Micro LED導入車用面板，展出由兩片9.4吋面板組成的中控台顯示器，以228 PPI之超高畫素密度，實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩，S曲線更適於整合流線的車體內裝設計。另一款採用全彩主動式Micro LED技術的V型駕駛艙顯示器，由12.1吋Micro LED儀錶板及12.1吋中控台面板組成，具備高亮度、超高對比、廣色域與高像素密度等特性，便於駕駛隨時讀取關鍵行車數據，提供更為直覺的駕駛操作體驗。

友達也將先進顯示技術應用於智慧零售、交通場域，包括TARTAN顯示器技術，採用原廠光罩製程的工規生產品質，可依照客戶需求提供方形、圓形及長條型等客製化比例與尺寸，其中全球最大直徑達23.6吋雙面圓形顯示器，不論播放產品廣告訊息或用作商店招牌皆具吸睛效果。此外，友達開發1.6吋便攜式TFT指紋感測器，具備全球最高1000 PPI超高像素，包含兒童的細微指紋特徵也能清楚辨識，提供海關、警務偵防等更高等級的生物辨識與安防需求。

在SID展會期間，友達光電總經理暨營運長柯富仁將於台灣時間8月7日晚間11:00以「新常態下的顯示技術創新應用（Display Innovations in the New Normal Economy）」為題進行線上演說，分享當工作、生活、消費、產業發展出後疫情時代的「新常態」，5G、AI及創新顯示技術的結合如何提供完整的解決方案。

友達1.6吋便攜式TFT指紋感測器。圖／友達提供
友達1.6吋便攜式TFT指紋感測器。圖／友達提供

友達高像素輕量化軟性X光感測器。圖／友達提供
友達高像素輕量化軟性X光感測器。圖／友達提供

友達高解析度柔性Micro LED中控台面板。圖／友達提供
友達高解析度柔性Micro LED中控台面板。圖／友達提供

車用面板 友達 電競筆電

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