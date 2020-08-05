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中華電信攜手HTC 打造5G新娛樂

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

中華電信（2412）與宏達電HTC（2498）今（5）日宣布雙方簽署2020年度合作備忘錄，為5G產業發展進行全方位合作及共同投入研發。雙方攜手整合旗下中華電信Hami應用服務與Viveport－HTC全球VR應用商店及內容訂閱服務平台。即日起消費者可透過Viveport下載Hami VR服務，及藉由VIVE一體機－VIVE Focus觀賞全新4K VR影片、360度全景秀及虛擬演唱會，享受高品質的虛擬實境娛樂。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信宏觀布局，打造國內5G產業再升級，以擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，攜手HTC結合VIVE Focus VR裝置與Viveport平台，提供消費者享受身歷其境的4K、VR內容，持續發展各種VR應用服務，延伸5G產業鏈應用，透過5G高速率、低延遲特性，感受嶄新的視聽娛樂魅力。

HTC董事長王雪紅表示，HTC創新橫跨各科技領域，並創下許多全球第一與創新，隨著5G的到來，HTC持續致力於整合 VR、AR、5G、人工智慧AI 及區塊鏈技術，並積極攜手與中華電信進行全方位合作，提供消費者最佳5G體驗，並合作開發企業客戶專屬 VR應用，共同創造VR企業、ICT及物聯網商機，達成雙贏目標。

現在至中華電信服務據點申辦Viveport Infinity無限下載VR訂閱服務內容，享多達24種類型、數千款內容無限玩，搭配中華電信精采5G方案，月付1,399元、綁約30 個月，VIVE Focus 優惠價990元輕鬆入手，8月底前申辦VIVE Focus，再享Viveport Infinity前6個月免費優惠(價值419元/月) 。

中華電信針對5G用戶推出全新Hami VR服務，內容包含獨家引進在韓國詢問熱度高的4K VR影片，以及震撼的360度太陽馬戲團全景表演秀，不論是在高空中翻滾的飛人，還是舞台上的大明星，都可以由消費者自己決定觀賞角度，享受超逼真沉浸式體驗。 消費者可至全台11家中華電信5G應用服務體驗門市，搭配VIVE Focus體驗最新Hami VR應用服務及精選Viveport VR內容。

中華電信 VR 5G

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