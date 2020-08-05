宇瞻推NAS專用固態硬碟 替代傳統硬碟
工控記憶體品牌宇瞻（8271）因應5G物聯網時代的遠距商機以及大量資料的儲存需求，該公司推出專為網路儲存設備（NAS）量身打造的固態硬碟，瞄準中小型企業及家用型NAS系統。
宇瞻深耕工控領域20餘年，有鑑於NAS使用者對於資料儲存及安全性的高度要求，Apacer NAS專用固態硬碟結合高耐用性、高效能、高可靠度、以及無雜音等優勢，可取代傳統硬碟及一般款SSD，為中小型企業（SMB）及家庭辦公室打造安全、可靠的NAS網路儲存環境。
宇瞻表示，因為NAS系統全年無休，硬碟的可靠性顯得相當重要，Apacer NAS SSD提升NAS系統效能、耐用性，可讓NAS系統在24x7全年無休的環境中讀寫大量資料。為延長產品使用壽命，宇瞻選用高耐久性NAND Flash，並搭載專為NAS系統設計的韌體，使用壽命比一般款SSD長達三倍以上，可免除使用者頻繁更換SSD的困擾。
宇瞻表示，Apacer NAS SSD目前已通過威聯通、華芸等知名NAS廠商測試，可相容其中小型企業及家用型NAS系統，三款全新固態硬近日已於momo購物網、PChome網路家庭等通路販售。
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